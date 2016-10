Maailman lyhyin reittilento: Matka 2,7 kilometriä, kesto 2 minuuttia

Maailman lyhin reittilento kulkee Isossa-Britanniassa Orkneyn saariryhmään kuuluvien pohjoisten Westrayn ja Papa Westrayn saarten välillä. Lentokone ei ehdi juuri muuta tehdä kuin nousta ilmaan ja laskeutua, sillä matkaa saarelta saarella on vain noin 2,7 kilometriä.

Reitin miljoonas asiakas oli yli 10 000 matkaa saarien välillä tehnyt Anne Rendall, jota muistettiin kukkakimpulla.

- Reitti on helmi yhteyksiemme joukossa ja tunnettu ympäri maailman, Loganair-lentoyhtiön toimitusjohtaja Jonathan Hinkles kehui Sky Newsille.

- Maineestaan huolimatta reitti on elintärkeä Orkneyn ihmisille, yhdistäen yksittäiset saaret kätevällä lentoyhteydellä.

Reitillä lennetään viikon jokaisena päivänä. Aikataulun mukainen lentoaika saarelta saarella on kaksi minuuttia, suotuisilla tuulilla matka saattaa taittua 47 sekunnissakin.

Lentolippu kahden minuutin lennolle maksaa 17 puntaa eli 19 euroa.

- Reittiä käyttävät opettajat, lääkärit, poliisit ja koululaiset, joita se auttaa selviämään päivittäisistä rutiineista helposti ja yksinkertaisesti, Hinkles sanoo.

Orkleyn saaret kiertävällä reitillä on käytössä kahdeksanpaikkainen lentokone. Reitillä on lennetty vuodesta 1967. Reitti on päässyt myös Guinnessin ennätystenkirjaan.

