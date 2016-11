Kaksi poliisia löydettiin autoihinsa ammuttuina Iowassa USA:ssa

Des Moinesin poliisin mukaan ensimmäinen poliisi löydettiin paikalta, josta oli kuultu laukauksia. Paikalle tullut toinen poliisi löysi paikalta autoonsa ammutun poliisin.

Parikymmentä minuuttia myöhemmin muutaman kilometrin päästä ensimmäisen uhrin löytöpaikalta löydettiin toinen poliisi, jota oli ammuttu tämän istuessa autossaan. Poliisi kuoli vammoihinsa myöhemmin sairaalassa.

Des Moinesin poliisin mukaan surmansa saaneet oli ammuttu "väijytyksessä". Ensivaiheen tietojen mukaan poliisit ja ampuja eivät ole olleet kontaktissa ennen laukauksia, poliisin tiedottaja kertoi.

Poliisilla ei toistaiseksi ole vihjeitä mahdollisesta ampujasta.

Brittiläisen The Guardian -lehden mukaan Yhdysvalloissa on tämän vuoden aikana kuollut ampumisen uhrina 48 poliisia.

Lähteet:

CNN

Guardian

Des Moines Register

Photos from two scenes where officers were fatally shot early in ambush style attacks Wed. morning.



More info >>> https://t.co/DZtm2Seksq pic.twitter.com/2ZvgTwn9sz