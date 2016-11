Varoitus kongressista: USA:n sotilaat voivat joutua oikeuteen Jemenin pommituksista

Yhdysvaltain antama tuki Saudi-Arabian johtaman liittoutuman pommituksille Jemenissä voi johtaa amerikkalaisten sotilaiden syyttämiseen sotarikoksista, yhdysvaltalainen kongressiedustaja Ted Lieu varoittaa.

Lieu on antanut varoituksensa kirjeessään Yhdysvaltain ulkoministerille John Kerrylle ja puolustusministeri Ash Carterille. Lieu on itse työskennellyt aiemmin Yhdysvaltain ilmavoimissa lakimiehenä.

Lieun mukaan Yhdysvaltain tähänastinen linja, jonka mukaan se ei osallistu liittoutuman pommitusten kohteiden valitsemiseen, ei riitä eristämään maata sotarikossyytteiltä. Yhdysvallat on osallistunut pommituksiin tarjoamalla esimerkiksi ilmatankkausta ja muuta tukea liittoutuman sotatoimille.

Lieu kertoo kirjeessään pitävänsä "erittäin ongelmallisena" sitä, ettei Yhdysvallat tiedä, mihin kohteisiin sen tankkaamilla lentokoneilla isketään. Yhdysvallat näyttää rikkovan sotaa koskevaa oikeussääntelyä, jos operaation osallistujat eivät tiedä, ovatko kohteet siviili- vai sotilaskohteita, onko iskujen voimankäyttö suhteellisesti perusteltavissa ja ovatko operaatiot edes sotilaallisesti tarpeellisia, Lieu kirjoittaa.

Tästä seuraa, että yhdysvaltalainen sotilashenkilökunta voi joutua syytetyksi sotarikoksista, koska "kansainvälisen oikeuden mukaan ihminen voidaan todeta syylliseksi sotarikosten edesauttamisesta", Lieu kirjoittaa.

Saudi-Arabian johtaman liittoutuman pommituksia Jemenissä on arvosteltu siviileihin kohdistuvista iskuista. Eri arvioiden mukaan pommituksissa on kuollut noin 4 000 siviiliä. Saudi-Arabia on perustellut pommituksia ennen kaikkea huthikapinallisten aiheuttaman vaaran torjumisella.

Kritiikkiä Saudi-Arabian toimintaa kohtaan on kuultu viime aikoina myös Yhdysvaltain hallinnosta.

Lähde:

Guardian

https://www.theguardian.com/world/2016/nov/03/us-military-members-war-crimes-yemen