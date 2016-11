Viron keskustan pitkäaikainen johtaja Savisaar luopuu paikastaan

Viron suurimman oppositiopuolueen keskustan puheenjohtaja vaihtuu. Vuodesta 1991 puoluetta johtanut Edgar Savisaar, 66, ilmoitti, ettei ole ehdolla puheenjohtajaksi lauantain puoluekokouksessa.

Savisaar kirjoitti Facebookissa tukevansa keskustan johtoon pyrkivää vironvenäläistä Yana Toomia. Toinen ehdokas, Jüri Ratas, kuuluu keskustan "kapinaleiriin", joka muun muassa esti Savisaarin pääsyn presidenttiehdokkaaksi.

Savisaar on kuulunut Viron politiikan ykkösketjuun 1980-luvulta asti. Vaikka keskusta on ollut viime vuodet oppositiossa, se on hallinnut Tallinnaa, ja Savisaar on ollut pormestari vuodesta 2007.

Hänen poliittinen uransa on kuitenkin hiipunut korruptioepäilyjen vuoksi. Lisäksi konkaripoliitikon terveys on horjunut. Hän oli kuolla viime vuonna lihansyöjäbakteeri-infektion takia.