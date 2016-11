Theresa May matkustaa Intiaan

Ison-Britannian konservatiivinen pääministeri Theresa May matkustaa kolmen päivän vierailulle Intiaan sunnuntaina. Kyseessä on ensimmäinen Mayn matka Intiaan. May on vakuuttanut, että EU-eron takia vähenevä kaupan käynti EU:n kanssa on korvattavissa kaukaisemmilla kauppasuhteilla.

The Economist näkee vaikeuksia brittien tiellä. Tokihan Intiassa on 1,3 miljardia asukasta, joista suuri osa on keskiluokkaa. Intia on kuitenkin luomassa maan sisäistä yhtenäistä kauppa-aluetta ja kaatamassa kaupan käynnin esteitä sekä vähentämässä byrokratiaa ja korruptiota. Maan talouskasvu on vakaata, ja jo 2030 Intia on maailman kolmanneksi suurin talousmahti. Maiden välillä on kaupan esteitä, esimerkiksi skottiviskille lätkäistään Intian rajalla 150 prosentin tulli. Brittien lähentyminen tulee hiukan huonoon aikaan Intian näkökulmasta. Intia on hieromassa kauppasopimusta EU:n kanssa, ja se ei halua vaarantaa nihkeästi edenneitä neuvottelujaan. EU:n kanssa on neuvoteltu kesäkuusta 2007 ja kahdentoista neuvottelukierroksen jälkeen sopu häämöttää monissa tärkeissä tuotteissa. Intia ei tule nielemään yhtä Brexitin pääideoista, maahanmuuton rajoittamista. Konservatiivien kuuden vuoden valtakauden aikana juuri Etelä-Aasian siirtolaisille on tarjottu kylmää kättä. Viisumit ovat kalliita ja hankalasti saatavia. Aiemmin intialaiset tulivat saarivaltioon opiskelemaan ja jäivät sitten maahan töihin. Nyt yliopistotutkinnon jälkeisen työluvan saaminen on lujassa. - Jos May haluaa onnistua investointi- ja kauppaneuvotteluissa, pitää hänen avata ovia intialaisille, erityisesti Ison-Britannian yliopistoihin pyrkiville, The Economist korostaa. Lehti muistuttaa, että tällä hetkellä Yhdysvallat ja monet Euroopan maat ovat saaneet valita intialaiset huippuosaajat päältä brittien nuivan politiikan seurauksena. Timo Riistaniemi http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/11/economist-explains-0?cid1=cust/ddnew/n/n/n/2016114n/owned/n/n/nwl/n/n/EU/8035844/email&etear=dailydispatch