Melania Trumpista tulisi "first lady", mutta mikä Bill Clintonista tulisi?

Kun Yhdysvaltoihin valitaan uusi presidentti, valitaan myös Valkoisen talon uudet asukkaat.

Jos voiton vie demokraattien Hillary Clinton, hänen aviomiestään Bill Clintonista tulee presidentin puoliso. Jos republikaanien Donald Trump nousee presidentiksi, tulee Melania Trumpista maan ensimmäinen nainen.

William Jefferson Blythe III:sta Bill Clintoniksi

Presidenttiehdokkaiden puolisoista 70-vuotias Bill Clinton on ehdottomasti tunnetumpi. Clinton oli Yhdysvaltain presidenttinä vuodesta 1993 vuoteen 2001 saakka. Valkoinen talo on entuudestaan tuttu, vain rooli muuttuisi.

William Jefferson "Bill" Blythe III on perheensä ainoa lapsi. Hänen isänsä kuoli kolme kuukautta ennen pojan syntymää auto-onnettomuudessa. Myöhemmin Bill vaihtoi sukunimensä Clintoniksi isäpuolensa sukunimen mukaan.

Clinton opiskeli Yalen yliopistossa lakimieheksi. Opiskeluaikanaan hän tapasi samassa yliopistossa opiskelleen Hillary Rodhamin, tulevan vaimonsa. Pariskunta meni naimisiin vuonna 1975. Heidän ainoa lapsensa Chelsea syntyi vuonna 1980.

Clinton pääsi Arkansasin kuvernööriksi vuonna 1978, mutta hävisi kuvernöörivaalit kaksi vuotta myöhemmin. Kuvernööriksi hän nousi uudelleen vuonna 1982 järjestetyissä vaaleissa. Osavaltion kuvernöörin viran hän jätti vuonna 1992.

Clintonin ensimmäinen presidenttikausi (1993-1997) muistetaan muun muassa koulutukseen, ympäristöasioihin, perhe- ja sairausvapaisiin sekä tasa-arvoon liittyvistä uudistuksista. Clinton perusti ensimmäisellä kaudellaan myös Pohjois-Amerikan vapaakauppa-alueen.

Clinton nimitti avaintehtäviin aiempia presidenttejä enemmän naisia ja vähemmistöjen edustajia.

Clintonin toinen presidenttikausi (1997-2001) jäi mieliin skandaalinkäryisenä, vaikka presidentti saikin aikaan paljon merkittäviä uudistuksia, ja maa nautti hyvästä taloudellisesta tilanteesta sekä korkeasta työllisyydestä. Vuonna 1998 paljastui Clintonin ja Valkoisessa talossa työskennelleen Monica Lewinskyn seksisuhde, joka tahrasi presidentin maineen.

"First dude"

Presidenttiytensä jälkeen Clinton on keskittynyt hyväntekeväisyystyöhön ja tukemaan vaimonsa poliittista uraa. Bill Clinton oli mukana Hillary Clintonin esivaalikampanjassa vuoden 2008 presidentinvaaleissa. Hän on ollut mukana myös nyt vaimonsa vaalityössä.

Donald Trump on käyttänyt Bill Clintonin tahraista menneisyyttä vaaliaseenaan useaan otteeseen. Presidenttiehdokkaiden viimeisessä väittelyssä Bill Clinton ja Melania Trump eivät kätelleet, koska Trumpin leiri oli suunnitellut marssittavansa kolme seksuaalisesta väkivallasta Bill Clintonia syyttävää naista kättelemään entistä presidenttiä.

Clintonit tekisivät historiaa, jos Hillary Clinton valittaisiin presidentiksi. Hillary Clinton olisi maan ensimmäinen naispresidentti, Bill Clinton tarvitsisi presidentin puolisona uuden tittelin, koska hän ei voi olla "first lady".

Mediassa on spekuloitu sillä, miksi Bill Clintonia ryhdyttäisiin kutsumaan. Voisiko hän olla "first dude", "first man" tai "first gentleman"? Bill Clinton on itse vitsaillut, että häntä voitaisiin kutsua vaikkapa "Adamiksi". Todennäköisesti häntä kutsuttaisiin "presidentin puolisoksi" tai "presidentiksi". "Presidentti" sopisi, sillä aivan kuten Suomessakin, myös Amerikassa "presidentti" säilyy arvonimenä virkakauden jälkeenkin.

Mallimaailmasta Valkoiseen taloon?

Melania Trump on viittä kieltä puhuva 46-vuotias entinen malli. Hän syntyi vuonna 1970 slovenialaisessa pikkukylässä Melanija Knavs -nimisenä.

Nuori nainen löydettiin milanolaisen mallitoimiston listoille 1980-luvun lopussa, jolloin hänen uransa kansainvälisenä mallina alkoi. Nimikin vaihtui mallin töiden myötä Melanija Knavsista Melania Knaussiksi.

Vuonna 1996 Knauss muutti New Yorkiin. Muutamia vuosia muuttonsa jälkeen hän tapasi tulevan miehensä Donald Trumpin.

Pariskunta järjesti valtavat seurapiirihäät tammikuussa 2005, samalla Knaussista tuli Trump. Mielenkiintoinen yksityiskohta häistä on, että myös Clintonit olivat vieraiden joukossa. Melania Trump on Donald Trumpin kolmas vaimo.

Trumpien poika Barron William Trump syntyi vuonna 2006.

Mallimaailman jätettyään Melania Trump on keskittynyt hyväntekeväisyystyöhön.

Melania Trump on pysynyt miehensä presidenttikampanjassa taka-alalla. Melanie Trump on ollut niin näkymätön, että hänen poissaolonsa on saanut sosiaalisessa mediassa oman aihetunnisteensa #WhereisMelania.

Melania Trumpin ympärille on kuitenkin ehtinyt nousta joitakin kohuja kampanjoinnin aikana.

Melania Trump piti heinäkuussa puheen republikaanien puoluekokouksessa. Hänen puheensa syytettiin olevan kopio Michelle Obaman kahdeksan vuotta sitten pitämästä puheesta. Puheen kirjoittanut henkilö myönsi myöhemmin, että osa puheesta oli Michelle Obamalta lainattua.

Elokuussa nostettiin esiin epäilyt siitä, että Melania Trump olisi työskennellyt laittomasti Yhdysvalloissa. Keskusteluun nousivat myös hänen alastonkuvansa.

Kesällä Melania Trumpin henkilökohtaiset verkkosivut katosivat. Hänen epäiltiin antaneen väärää tietoa koulutuksestaan, koska verkkosivuilla kerrottiin, että hän olisi suorittanut arkkitehtitutkinnon Sloveniassa, mikä ei todennäköisesti pidä paikkaansa.

Myös Melania Trump tekisi historiaa presidentin puolisona, jos Donald Trump valittaisiin Valkoiseen taloon. Melania Trump olisi ensimmäinen kommunistisessa maassa syntynyt presidentin puoliso. Lisäksi hän olisi vasta toinen Yhdysvaltain ulkopuolella syntynyt presidentin puoliso. 1820-luvulla presidenttinä olleen John Quincy Adamsin vaimo Louisa Adams oli syntynyt Isossa-Britanniassa.

Melania Trump olisi myös ensimmäinen presidentin puoliso, joka on poseerannut nakukuvissa.

