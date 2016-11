Syyriassa kurdi- ja arabijoukot aloittaneet Raqqan takaisinvaltauksen

Syyriassa kurdien ja arabien yhteenliittymä (SDF) on aloittanut Raqqan kaupungin takaisinvaltauksen äärijärjestö Isisiltä. Asiasta ilmoitti SDF:n tiedottaja sunnuntaina. Hyökkäystä tukee Yhdysvaltain johtama liittouma.

Eufratin vihaksi nimetyssä operaatiossa on mukana noin 30 000 sotilasta. SDF:n tiedottajan Talal Sellon mukaan hyökkäys toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensin on tarkoitus vallata Raqqaa ympäröivät alueet ja eristää näin kaupunki. Sen jälkeen on vuorossa itse kaupungin valtaus.

- Taistelusta tulee vaikea, ja se edellyttää täsmällisiä ja huolellisia toimia, koska Isis puolustaa linnakettaan. Isis tietää, että Raqqan menetys merkitsee sen loppua Syyriassa, Sello sanoi.

Raqqan taistelua varten SDF on Sellon mukaan saanut liittoumalta uusia aseita, muun muassa panssarintorjuntaohjuksia. Toinen SDF-lähde kertoi, että lisäksi viitisenkymmentä amerikkalaista sotilasneuvonantajaa opastaa etenkin ilmaiskuissa.

Turkki kantona kaskessa

Yhdysvaltain puolustusministeri Ashton Carter on sanonut, että suunnitelmat samanaikaisesta hyökkäyksestä Syyrian Raqqaan ja Irakin Mosuliin ovat olleet valmiina jo jonkin aikaa. Raqqan kohdalla tilanne on kuitenkin Mosulia kimurantimpi.

Viisi vuotta kestäneen Syyrian sodan aikana maasta on tullut eri ryhmien hallussa oleva tilkkutäkki. Osa maasta on presidentti Bashar al-Assadin, osa Isisin ja osa eri oppositioryhmien hallussa.

Lisäksi epävarmuutta on lisännyt Turkin kielteinen suhtautuminen kurdiryhmä YPG:hen, joka on hallitsevassa asemassa kurdien ja arabien yhteenliittymässä. YPG on myös Yhdysvaltain johtaman liittouman tärkeä kumppani taistelussa Isisiä vastaan, ja se on vallannut Isisiltä takaisin suuria alueita.

Turkki pitää YPG:tä terroristiryhmänä, ja elokuussa se aloitti oman operaationsa Syyrian pohjoisosassa sekä Isisiä että YPG:tä vastaan.

Yhdysvallat sanoo pitävänsä tiivistä yhteyttä Turkkiin Raqqan hyökkäyksen takia. Siksi Yhdysvaltain korkein sotilasjohtaja kenraali Joseph Dunford vieraili Ankarassa sunnuntaina.