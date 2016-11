Yhdysvaltain presidentinvaalit voivat päättyä tasapeliin

Se, että Yhdysvaltain presidentinvaalit päättyisivät tasan, ei ole poissuljettua, kirjoittaa tanskalaislehti Politiken. Jaossa on 538 paikkaa, ja valitsijamiesvaalien lopputulos voi olla 269-269.

Politikenin mukaan nyt tiedossa olevilla tiedoilla tasapeli on todennäköisempi kuin aikoihin. Esimerkiksi näin: Jos Donald Trump onnistuu ryöstämään Coloradon Hillary Clintonilta ja saa Mainen ainoan valitsijamiespaikan, ollaan lähellä tasatulosta. Tosin toistaiseksi Clinton on ollut vahvoilla Coloradossa. Tai näin: Jos Trump saa Coloradon ja voittaa Wisconsinissa, voi Maine jäädä Clintonille ja ollaan lähellä tasatulosta. Tai sitten näin: Trump vie New Hampshiren ja Nevadan mutta häviää Mainessa. Ja vielä yksi mahdollisuus: Trump jyrää Pennsylvaniassa mutta häviää Pohjois-Carolinan.

Tasapeli siirtää valinnan edustajainhuoneeseen, missä on ainakin paperilla vahva republikaanienemmistö, joten tässä tapauksessa uusi presidentti olisi Donald Trump.

Loppumetreillä on pääehdokkaiden riesaksi noussut Utahin sitoutumaton ehdokas Evan McMullin, joka on entinen CIA:n agentti. Tavallisesti Utah on republikaanien aluetta, mutta nyt se mennee osavaltion omalle pojalla, jolloin paikat jakautuisivat näin: Clinton 269, Trump 263 ja McMullin 6.

Edustajainhuone olisi taas ratkaisija, ja se joutuu valitsemaan presidentin kolmesta eniten paikkoja saaneesta ehdokkaasta. Voitto lienee Trumpin, ellei täysin tuntematon utahilainen saisi edustajainhuoneen Clinton-kammoisia ja Trumpia inhoavia yhdistämään voimiaan.

Ruotsin tv-uutisten sivuilla kirjoittava mielipidemittauslaitos Ipsosin johtaja David Ahlin sanoo, että mielipidemittauksiin ei oikeastaan voi luottaa.

- Olisi viisainta odottaa ja katsoa, ketkä uurnille menevät, ennen kuin liputamme jonkun ehdokkaan voittoa.

FiveThirtyEight.Com-sivusto kokoaa kaikki Yhdysvalloissa julkaistut mielipidemittaukset, ja sitä pidetään luotettavana lähteenä. Perinteiset gallupit tehdään puhelinhaastatteluin, joissa Hillary Clintonin etumatka on suurempi kuin Internet-kyselyinä tehdyissä gallupeissa.

Brittien Brexit-äänestyksen gallupeissa mietittiin sitäkin, kenellä on enää lankapuhelimia - nuorilla ikäluokilla ei ainakaan. Gallupeihin vastataan vuosi vuodelta vastahakoisemmin, mikä heikentää niiden luotettavuutta. Ahlinin mukaan onkin viisasta vertailla eri gallupien tuloksia ja haistella trendejä, ei pelkkiä numeroita.

Rutgersin yliopiston professori Cliff Zukin kertoo, että 40 vuotta sitten mielipidetiedusteluihin vastasi yli 80 prosenttia niihin valituista, ja 80:aa pidettiin tuolloin matalana lukuna. Nyt vastausprosentti on kymmenen pinnassa. Tänä vuonna jo yli 60 prosentilla amerikkalaisista ei ole lainkaan lankapuhelinta, ja matkapuhelimiin vastataan laiskasti, tuntemattomiin numeroihin erittäin vastahakoisesti. Niinpä nyt täytyy soittaa 20 000 puhelua, jotta saadaan mielipidetutkimukseen tuhat vastausta.

Loppupelissä äänestysaktiivisuus ratkaisee. Vuonna 2012 Barack Obama voitti viidellä miljoonalla äänellä, vaikka hänen mielipidemittausten johtonsa oli pienempi kuin Clintonin johto on nyt. Vuonna 2012 peräti 47 miljoonaa valkoista amerikkalaista jäi kotisohvalle, ja tähän joukkoon Trumpin kampanja on purrut.

Peter Brown Quinnipiacin yliopistosta väittää Dagens Nyheterissä valtavirtaa vastaan:

- Aina sanotaan että tämä ja tuo etninen ryhmä voi äänestysaktiivisuudellaan ratkaista vaalit. Mutta muistaa sopii, että Floridassa vuonna 2000 noin tuhat ääntä ratkaisi vaalit eli kaikki äänet vaikuttavat.

Dagens Nyheterissä pohditaan, onko Donald Trump samanlainen mielipidemittausten uhri kuin Suomessa on perussuomalaiset ja käänteisesti myös vihreät. Niin Trumpin kuin perussuomalaisten kannattamista häpeillään. Suomessa tehdyissä mielipidemittauksissa taas kaikki haluavat olla vihreitä, mutta läheskään kaikki eivät vaivaudu vaaliuurnille. DN:n mukaan asia on hienosyisempi: esimerkiksi Clintonia äänestävä republikaani ei sano tätä mielellään ääneen.

Columbian yliopiston valtio-opin professori Robert Shapiro väittää, että Trumpin julkinen kannattaminen on hävettävämpää republikaanien esivaalien aikaan. Nyt ongelmaa ei ole.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump on sanonut, että hän voisi hyväksyä hyvin selkeän vaalituloksen mutta muuten hän on valmis tarttumaan oikeustoimiin. William R. Sweeney Jr., Chad Vickery and Katherine Ellena kuvailevat The Washington Postissa, millainen prosessi olisi tuolloin tiedossa. Kirjoittajien edustama The International Foundation for Electoral Systems (IFES) on toiminut 145 eri maan vaaleissa jo sukupolven, 30 vuoden, ajan.

Jos presidenttiehdokas ei hyväksy vaalitulosta, on hänen nostettava kanne kaikissa niissä liittovaltion osavaltioissa, joissa epäselvyyksiä on hänen mielestään tavattu. Asia menee liittovaltion korkeimpaan oikeuteen, ja sieltä epämieluisan vastauksen saanut ehdokas voi valittaa korkeimpaan oikeuteen. Tuorein esimerkki menettelystä on vuoden 2000 Bush-Gore-vaalista Floridasta.

Kirjoittajat huomauttavat, että korkeimmassa oikeudessa äänet konservatiivien ja liberaalien välillä ovat 4-4, joten on mahdotonta ennustaa lopputulosta.

Muutenkin systeemi on altis viivästyksille. Jos esimerkiksi jonkun osavaltion korkein oikeus ei saisi päätöstä aikaan määräajassa, menisi vaali perustuslain 12. lisäyksen määräämänä edustajainhuoneen ratkaistavaksi. Juuri vaaleissa valittu uusi edustajainhuone - jonka kokoonpanoa emme vielä tiedä - valitsisi presidentin kolmen valtakunnallisesti eniten ääniä saaneen joukosta.

