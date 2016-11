Tiesitkö tätä Amerikan presidenteistä: 15 lasta, 4 salamurhaa ja 1 poikamies

Yhdysvalloissa valitaan maalle historian 45. presidentti, joka on joko republikaanien Donald Trump tai demokraattien Hillary Clinton.

Uusi presidentti asettuu osaksi maan presidenttien pitkää historiaa, joka alkoi vuonna 1789, kun George Washington valittiin maan ensimmäiseksi presidentiksi.

1) Pisin ja lyhyin

Yhdysvaltain presidenteistä pisin on ollut 193-senttinen Abraham Lincoln. Donald Trumpin tai Hillary Clintonin valinta ei tilannetta muuta, sillä molemmat ovat Lincolnia lyhyempiä. Trump on 190-senttinen, Clinton 165-senttinen.

Jos Trump valittaisiin, hän kiilaisi maan kolmanneksi pisimmäksi presidentiksi Lincolnin ja 191-senttisen Lyndon B. Johnsonin perään.

Trumpin tai Clintonin valinta ei vaikuttaisi myöskään maan lyhyimmän presidentin titteliin. Amerikan lyhyin presidentti kautta aikain on James Madison. 1800-luvun alussa maata johtanut Madison oli vain 163 senttiä pitkä.

Clinton sijoittuisi valituksi tullessaan Yhdysvaltain toiseksi lyhyimmäksi presidentiksi.

Clintonin pituudesta on vaalikampanjan aikana noussut keskustelua.

Jos internetistä etsii tietoa Clintonin pituudesta, törmää toistuvasti tietoon, että hän olisi 5 jalkaa ja 7 tuumaa pitkä eli 170-senttinen. Washington Postin mukaan se tarkoittaisi, että Clinton on kasvanut viisi senttiä vuodesta 2008, jolloin hän presidentiksi pyrkiessään ilmoitti olevansa 165 senttiä pitkä.

2) Nuorin ja vanhin

Nuorimpana Yhdysvaltain presidenteistä vastuutehtävän on ottanut vastaan Theodore Roosevelt, joka oli 42-vuotias aloittaessaan presidenttinä vuonna 1901. Roosevelt jäi historiaan myös nuorimpana eläköityneenä presidenttinä, sillä hänen virkakautensa päättyi vuonna 1909, kun hän oli 50-vuotias.

Ennen vuoden 2016 vaaleja Ronald Reagan on pitänyt ikänestoreiden tilaston kärkipaikkaa. Reagan valittiin presidentiksi, kun hän oli 69-vuotias.

Jos 70-vuotias Trump valitaan, on hän vanhin tehtävään valittu. 69-vuotias Clinton jakaisi vanhimpana valitun presidentin tittelin Reaganin kanssa.

3) Neljä salamurhaa

Amerikan presidenteistä neljä on salamurhattu.

14. huhtikuuta vuonna 1865 John Wilkes Booth ampui Abraham Lincolnia washingtonilaisessa teatterissa.

Heinäkuun 2. päivänä vuonna 1881 presidentti James Garfieldiä ammuttiin juna-asemalla Washingtonissa.

Presidentti William McKinley ammuttiin Buffalossa syyskuussa 1901. John F. Kennedy sai surmansa, kun häntä ammuttiin avoautoajelulla marraskuun 22. päivänä vuonna 1963.

4) Neljä virassaan kuollutta

Salamurhattujen presidenttien lisäksi neljä muuta presidenttiä on kuollut virassa ollessaan.

Maan yhdeksäs presidentti William Henry Harrison ehti olla virassaan vain kuukauden vuonna 1841 ennen kuolemaansa. Harrison vilustui ja sairastui keuhkokuumeeseen, johon hän kuoli 68-vuotiaana.

Zachary Taylor sairastui äkillisesti ja kuoli viiden päivän sairastamisen jälkeen 9. heinäkuuta 1850. 65-vuotiaana kuollut presidentti Taylor oli osallistunut Washington-monumentilla järjestettyyn tilaisuuteen, jossa hänen kerrottiin syöneen vain raakoja ruokia. Seuraavana päivänä Taylor tunsi voimakkaita vatsakipuja. Kuolinsyyksi paljastui akuutti suolistotulehdus.

Amerikan 29. presidentti Warren G. Harding kuoli vuonna 1923 ollessaan 57-vuotias. Hän ehti olla presidenttinä hieman yli kaksi vuotta. Harding sairastui Amerikan-kiertueella. 2. elokuuta hän sai sydänkohtauksen San Franciscossa hotellissa.

Neljäs virassaan kuollut presidentti on Franklin D. Roosevelt, joka kuoli 63-vuotiaana oltuaan presidenttinä yli 12 vuotta. Roosevelt kuoli aivoverenvuoroon 12. huhtikuuta 1945.

5) Skandaaleja vuosien varrelta

Yhdysvaltain presidentit eivät ole säästyneet kohuilta, kolhuilta ja skandaaleilta.

Yhdysvaltain seitsemännen presidentin Andrew Jacksonin ja Rachel Donelsonin vuonna 1791 solmima avioliitto herätti närää, koska Donelson oli ollut naimisissa jo kerran ennen Jacksonia ja avioeron tilanne oli epäselvä.

Ulysses S. Grantin koko uraa varjostivat skandaalit ja korruptio. Grantin lähipiirissä keinoteltiin kultamarkkinoilla, myöhemmin paljastui laaja "viskirinki", jossa alkoholialan toimijat olivat vältelleet veroja. Grantin sihteerin epäiltiin sekaantuneen "viskiringin" toimintaan.

Maan 20. presidentti James Garfield joutui selvittelemään postipalveluiden korruptioon liittyvää Star Route -skandaalia. 22. toinen presidentti Grover Cleveland sai lokaa niskaan, kun hänellä paljastui olevan avioton lapsi.

Richard Nixonista tuli historian ensimmäinen tehtävästään eronnut presidentti, kun kuuluisa Watergate-skandaali paljastui 1970-luvun alussa. Ronald Reaganin uskottavuutta söi Iran-Contra -skandaali (tai Irangate), jonka syynä olivat presidentin salaiset asekaupat Iraniin.

Bill Clintonin presidenttikauden suurin pommi oli presidentin ja Monica Lewinskyn suhde.

George W. Bush sai kritiikkiä sotaisuudestaan ja ihmisoikeuksien polkemisesta. Irakilainen tv-toimittaja Muntadhar al-Zaidi osoitti kritiikkinsä heittämällä Amerikan silloista presidenttiä kengällään.

Sekä Trump että Clinton ovat tottuneet skandaaleihin jo ennen presidenttiyttä. Trumpin luotettavuus on ollut koetuksella muun muassa veronkierto- ja sovinismisyytteiden vuoksi. Clinton on saanut kokea julkisuuden kirot jo miehensä presidenttikaudella, mutta kohuja on syntynyt myös omasta takaa. Clintonin on esimerkiksi epäilty lähettäneen luottamuksellisia sähköposteja henkilökohtaisesta, suojaamattomasta sähköpostista.

6) Tiesitkö?

Yhdysvaltain 10. presidentti John Tyler oli suurperheen isä. Hänellä oli yhteensä 15 lasta. Trumpilla on viisi lasta, Clintonilla yksi.

Yhdysvaltain kahdeksas presidentti Martin Van Buren ei puhunut kotikielenään englantia vaan hollantia.

Maan 15. presidentti James Buchanan on presidenteistä ainoa, joka ei koskaan ollut naimisissa. Ikuinen poikamies oli presidenttinä vuodesta 1857 vuoteen 1861 saakka. Trump on ollut naimissa Buchanankin edestä, sillä hän on jo kolmatta kertaa naimisissa. Hillary Clinton ja Bill Clinton menivät naimisiin vuonna 1975 ja ovat pitäneet siitä saakka yhtä.

Maan ensimmäinen naispresidenttiehdokas oli vuonna 1872 ehdolle asettunut ohiolainen Victoria Woodhull. Hänen vastaehdokkaansa Ulysses S. Grant vei pidemmän korren ja pääsi jatkokaudelle. Naiset saivat äänioikeuden maassa vasta vuonna 1920. Jos Clinton valitaan, hänestä tulee maan ensimmäinen naispresidentti.

Vuosina 1877-1881 presidenttinä toiminut Rutherford B. Hayes oli ensimmäinen presidentti, joka käytti puhelinta.

Lähteet: The White House, Wikipedia, Presidenstory, Vox, Washington Post, History, American History.

