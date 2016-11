Kumpaa sinä äänestäisit? - Nämä ovat Clintonin ja Trumpin suurimmat erot

Yhdysvaltain presidentinvaalit käydään tiistaina 8. marraskuuta. Voittajaksi selviää jompikumpi valtapuolueiden ehdokkaista: joko demokraattien Hillary Clinton tai republikaanien Donald Trump. Selvitimme, miten pääehdokkaat eroavat toisistaan muun muassa muutamissa asiakysymyksissä.

Hillary Clinton, 69, on ammatiltaan asianajaja. Vuonna 1993 hänestä tuli Yhdysvaltain ensimmäinen nainen, kun hänen miehensä Bill Clinton oli valittu maan presidentiksi. Rouva alkoi osallistua politiikkaan aktiivisesti. Vuosina 2001-2009 Hillary Clinton toimi senaattorina ja vuosina 2009-2013 ulkoministerinä presidentti Barack Obaman hallituksessa. Rouva Clinton tavoitteli demokraattien presidenttiehdokkuutta jo vuoden 2008 vaaleissa - onnistumatta siinä. Clintoneilla on yksi lapsi, tytär Chelsea, ja kaksi lastenlasta.

Donald Trump, 70, on yritysjohtaja, miljardööri ja tositv-sarja Diilin isäntä. Hän opiskeli taloutta ja nousi myöhemmin kiinteistömoguli-isänsä yrityksen - nykyään Trump Organization - johtoon. Taustalla on sekä menestystä että konkursseja. Trump on väläytellyt monta kertaa mahdollisuutta asettua ehdokkaaksi presidentinvaaleissa. Vuoden 2000 vaaleissa hän oli jonkin aikaa ehdolla reformipuolueen ehdokkaaksi. Trump on naimisissa kolmatta kertaa. Nykyinen vaimo on slovenialainen Melania Trump. Donald Trumpilla on viisi lasta ja seitsemän lastenlasta.

Clinton haluaa, että Yhdysvallat on voimakas sekä kotona että ulkomailla. Hän aikoo vahvistaa maan olennaisia kumppanuuksia eri puolilla maailmaa. Clintonin mielestä Nato on yksi Yhdysvaltain parhaista investoinneista koskaan. Yhdysvaltain nykyistä Venäjä-linjaa hän saattaisi tiukentaa. Trump haluaa, että Yhdysvallat tulee aina ensin. Natoon hän suhtautuu kriittisesti. Trump on sanonut, että Yhdysvaltojen pitäisi auttaa vain niitä maita, jotka käyttävät puolustukseen sovitun verran rahaa. Venäjään ja presidentti Vladimir Putiniin republikaaniehdokas on suhtautunut myönteisesti. Clinton jatkaisi kutakuinkin Obaman linjalla, Trumpin ulkopolitiikkaa luonnehditaan arvaamattomaksi.

Clinton haluaa tuhota Isis-terroristijärjestön Irakissa ja Syyriassa muun muassa tehostamalla ilmaiskuja ja tukemalla paikallisia, hajottaa maailmanlaajuiset terroristiverkostot yhteistyössä liittolaisten kanssa sekä puolustaa kotimaata entistä paremmin muun muassa tunnistamalla ja pysäyttämällä mahdolliset terroristit ajoissa. Amerikkalaisiin muslimiyhteisöihin hän haluaa luottavaiset ja lujat suhteet. Trump haluaa niin ikään tuhota Isisin ja terroristien verkostot. Kotimaassa hän kiristäisi maahanmuuttolakeja ja pysäyttäisi maahanmuuton "terroristimaista" määräajaksi. Hän on puhunut myös ideologisesta testistä maahan pyrkiville.

Clinton suhtautuu vapaakauppaan kriittisesti. Hän torjuu Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksen (TPP) kaltaiset sopimukset, jotka "eivät luo tarpeeksi hyviä työpaikkoja". Clinton haluaa amerikkalaisille työntekijöille paremman turvaverkon. Trump suhtautuu vapaakauppasopimuksiin kenties vielä kriittisemmin kuin Clinton. Hänkin vastustaa muun muassa TPP:tä. Trump haluaa, että Yhdysvaltain jokainen kauppasopimus hyödyttää maata entistä enemmän. Vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak Ulkopoliittisesta instituutista on arvioinut, että Clinton ymmärtää kaupan välttämättömyyden ja globaalin kaupan lainalaisuudet, kun taas Trump ei kaupan logiikkaa tajua.

Clintonin mukaan ilmastonmuutos on "välitön uhka". Hän on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen ja päästöjen vähentämiseen. Trump ei usko tieteellisiin todisteisiin, että ilmastonmuutos on totta. Hän hylkäisi Pariisin ilmastosopimuksen ja käyttäisi taloudellisia resursseja mieluummin esimerkiksi puhtaan veden hyväksi.

Clinton haluaa, että talous hyödyttää kaikkia. Clinton investoisi "rohkeasti" maan infrastruktuuriin, teollisuuteen, koulutukseen, tutkimukseen ja teknologiaan, puhtaaseen energiaan ja pienyrityksiin uusien työpaikkojen luomiseksi. Hän keventäisi keskiluokan ja kiristäisi rikkaiden verotusta. Trump haluaa saada talouden kukoistamaan niin, että seuraavan vuosikymmenen aikana syntyy 25 miljoonaa uutta työpaikkaa. Hän esimerkiksi keventäisi verotusta kauttaaltaan ja purkaisi sääntelyä.

Clinton puolustaa presidentti Obaman toteuttamaa kiisteltyä terveydenhoitouudistusta (niin sanottu Obamacare) ja haluaa laajentaa sitä. Uudistus määrää jokaisen yhdysvaltalaisen ottamaan terveysvakuutuksen kattamaan palveluiden kuluja. Trump haluaa kumota Obamacaren ja luoda "potilaskeskeisen järjestelmän, joka edistää valinnanvapautta, laatua ja edullisuutta".

Clinton haluaa toteuttaa laajan maahanmuuttouudistuksen. Uudistuksen johtoajatus olisi, että Yhdysvallat on maahanmuuttajien maa ja tulijoita kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittaen. Hän haluaa myös esimerkiksi tukea maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan. Trump tahtoo muun muassa kiristää maahanmuuttolakeja, rakentaa muurin maan etelärajalle Meksikoa vastaan, pidättää laittomat maahantulijat, kunnes heidät poistetaan maasta sekä saada laillisen maahanmuuton palvelemaan Yhdysvaltain etuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Clinton puhuu palturia vähemmän kuin Trump, selvitti Politico-lehti. Lehden mukaan Clinton takeltelee lähinnä itseensä liittyvissä asioissa. Hän on väittänyt muun muassa, että hän on hyvin huolellinen salaisten tietojen käsittelyssä, vaikka käytti ulkoministeriaikanaan omaa sähköpostipalvelintaan valtion järjestelmän sijaan. Lehden mukaan Trumpin mokat puolestaan vaihtelevat vääristä tiedoista pikku mokiin.

Yleisesti arvioidaan, että jos amerikkalaiset valitsevat Clintonin, markkinat huokaisevat helpotuksesta. Syynä on, että maailmanjärjestys säilyy ennallaan. Jos taas valtaan nousee Trump, markkinat hermostuvat. Syynä on, että Trumpia pidetään varsin arvaamattomana.

