Newyorkilaiset jonottivat äänestämään Clintonia

Äänestyspaikan loputtomilta tuntuvat jonot eivät lannistaneet newyorkilaisia, jotka olivat heränneet vaalipäivänä kukonlaulun aikaan ehtiäkseen äänestämään heti aamusta. Moni oli silminnähden stressaantunut jonotusajasta, mutta vaaliuurnille oli päästävä silläkin uhalla, että myöhästyisi töistä.

Demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia kannattava 25-vuotias Katie Schikowski kertoi jännittävänsä tiukan kisan tulosta. Hän oli aikeissa viettää vaali-iltaa ystäviensä kanssa.

- Ahtaudumme jonkun meistä pieneen asuntoon television ääreen. Tästä tulee pitkä päivä, mutta aikaisin herääminen on vaivan arvoista, jos voin omalta osaltani vaikuttaa siihen, ettei Donald Trumpista tule presidenttiä.

"Kumpikin ehdokas on painajaismainen"

Sekä Clinton että republikaanien Trump ovat historiallisen epäsuosittuja ehdokkaita, ja moni amerikkalainen koki valitsevansa tiistaina kahdesta huonosta vaihtoehdosta pienemmän pahan.

27-vuotias Kate Samuels oli päättänyt äänestää tyhjää.

- Kumpikin ehdokas on painajaismainen. Clinton suhtautuu totuuteen huolettomasti, ja Trump on sekopää.

Samuelsin kanssa samaa mieltä on todella moni eri puolilla maata. New Yorkin Manhattanilta oli kuitenkin helppo löytää äänestäjiä, jotka olivat Clintonista aidosti innoissaan.

59-vuotias Carmen Epstein piti Clintonia erittäin pätevänä virkaan.

- Hän on fiksu ja ymmärtää poliittista järjestelmäämme. Hän pystyy työskentelemäään kummankin puolueen edustajien kanssa.

Myös 23-vuotias Fernando Snellings oli vakuuttunut Clintonin kyvyistä, vaikka hän olikin kannattanut esivaaleissa Clintonin vastaehdokasta Bernie Sandersia.

Snellingsin mielestä Trump on johtanut kannattajiaan harhaan.

- On surullista, etteivät he tajua, ettei Trump oikeasti ole heidän puolellaan. Hän on liikemies, joka sanoo mitä vain saadakseen kaupat tehtyä, hän sanoi.

- Ei Trump halua olla presidentti, hän vain haluaa presidentin tittelin.

Hillary Clinton antoi äänensä

Presidenttiehdokas Hillary Clinton on käynyt äänestämässä. Clinton antoi äänensä kotikaupungissaan Chappaquassa New Yorkin osavaltiossa kannattajien hurratessa äänestyspaikalla.

Mukana äänestämässä oli myös Clintonin puoliso, ex-presidentti Bill Clinton.

Äänestyspaikat avautuivat ensin yhdeksässä osavaltiossa Yhdysvaltain itäosissa, ja myöhemmin muita osavaltioita liittyy mukaan.

Heti puolenyön jälkeen paikallista aikaa äänestettiin perinteisesti kolmessa pikkukylässä. Tulokset julkistettiin saman tien. Trump keräsi kylissä yhteensä 32 ääntä, Clinton jäi 25 ääneen.

Kyselyiden mukaan Clinton on vaalien hienoinen ennakkosuosikki. RealClearPoliticsin laskeman mielipidemittausten keskiarvon mukaan Clintonin etumatka Trumpiin on 3,3 prosenttiyksikköä.

Trump päätti kiivaan kampanjapäivänsä Amerikka ensin -iskulauseeseen, Clinton puolestaan kehotti maata yhdistymään ja vetosi suurisydämisen Amerikan puolesta.