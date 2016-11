Tällä kirjeellä prinssi Harry toivoo rauhaa itselleen ja tyttöystävälleen: Solvaamisen aalto meni yli

Prinssi Harryn ja amerikkalaisen näyttelijän Meghan Marklen tuore seurustelusuhde on aiheuttanut niin paljon huomiota mediassa, että prinssi Harry julkaisi tänään mediaa kovasanaisesti arvostelevan lausunnon ja pyynnön mediahuomion rajoittamisesta.

Aiemmin Harryn veli, prinssi William on julkaissut samankaltaisen tiedotteen pyytääkseen medialta rauhaa hänen ja nykyisen Cambridgen herttuattaren suhteelle. Prinssi Harryn viesti on kuitenkin suorempi ja yksityiskohtaisempi.

Lehdistössä on käsitelty muun muassa Meghan Marklen etnistä taustaa, avioeroa, hänen työtään näyttelijänä ja yhdistetty hänet internetin pornosivustoon. Lisäksi lehdistössä on julkaistu Marklen sisaren Marklea voimakkaasti arvosteleva lausunto.

Brittimediassa prinssi Harryn viestiä on kuvailtu poikkeukselliseksi. Osa tiedotusvälineistä on moittinut prinssiä ja hovia huonosta tiedottamisesta ja tilanteen huonosta hoitamisesta.

- Yksikään työnsä osaava toimittaja ei jätä kiveäkään kääntämättä. Jos hän (prinssi Harry) todella haluaa tämän loppuvan, hän voi tehdä pari asiaa. Lehdistölle annetaan se, mitä se haluaa. Annetaan lausunto tai annetaan haastattelu tai julkaistaan valokuva. Heistä ole ainoatakaan yhteiskuvaa. Fleet Street (Lontoon perinteinen lehdistökatu) ei lepää ennen kuin heistä on yhteiskuva ja prinssi Harryltä tai Meghanilta on saatu muutama sana seurustelusta, Mail on Sunday -lehden hovitoimittaja Katie Nicholl sanoi The Guardian -sanomalehden mukaan.

Hovin viestin antoi tänään julki prinssi Harryn viestintäsihteeri:

"Nuoresta asti prinssi Harry on ollut hyvin tietoinen lämmöstä, jonka yleisö on hänelle antanut. Hän tuntee itsensä onnekkaaksi niin monien ihmisten tuesta ja tietää, kuinka hyväonnista ja etuoikeutettua elämää hän elää.

Hän on myös tietoinen siitä, että hänen yksityiselämäänsä kohdistuu merkittävää uteliaisuutta. Hän ei ole koskaan tuntenut oloaan mukavaksi sen kanssa, mutta hän on yrittänyt kehittää paksun nahan sitä seuraavaa mediakiinnostusta kohtaan. Hän on harvoin ryhtynyt toimiin hänestä kirjoitettujen, hyvin säännöllisesti julkaistavien, fiktiivisten tarinoiden vuoksi ja hän on tehnyt paljon töitä kehittääkseen hänen työhönsä ja hänen tärkeinä pitämiinsä asioihin keskittyvän ammattimaisen suhteen tiedotusvälineisiin.

Mutta kulunut viikko on mennyt rajan yli. Hänen tyttöystäväänsä, Meghan Marklea, on kohdannut solvaamisen ja häirinnän aalto. Osa tästä on ollut hyvin julkista - maanlaajuisesti leviävän sanomalehden etusivun panettelut, mielipidekirjoitusten rotuun viittaava pohjavire ja sosiaalisen median trollien ja verkkokommenttien selvä seksismi ja rasismi. Osa on ollut kätkössä julkisuudelta - jokaöiset oikeustaistelut herjaavien juttujen pitämiseksi poissa lehdistä, hänen äitinsä taistelu valokuvaajien ohi, jotta hän pääsee etuovelleen, toimittajien ja valokuvaajien yritykset päästä laittomasti hänen kotiinsa ja siitä seuranneet soitot poliisille, merkittävät lahjukset, joita on tarjottu hänen entiselle poikaystävälleen, hänen miltei jokaisen ystävänsä, työtoverinsa ja rakastettunsa pommittaminen.

Prinssi Harry on huolestunut neiti Marklen turvallisuudesta ja on syvästi pettynyt, ettei ole kyennyt suojelemaan tätä. Ei ole oikein, neiti Markle joutuu tällaiseen myrskyyn seurusteltuaan muutaman kuukauden prinssi Harryn kanssa. Hän tietää, että kommentaattorit sanovat "tämän olevan hinta, joka hänen (Marklen) on maksettava" ja että tämän "osa peliä". Hän on vahvasti eri mieltä. Tämä ei ole peliä - tämä on Marklen ja hänen elämänsä.

Hän on pyytänyt tämän kannanoton julkaisemista siinä toivossa, että lehdistössä tätä juttua ajaneet pysähtyisivät hetkeksi ja miettivät ennen lisävahingon syntymistä. Hän tietää, että tällaisen lausunnon julkaiseminen on poikkeuksellista, mutta hän toivoo, että rehellisesti ja reilusti ajattelevat ihmiset ymmärtävät, miksi hän on kokenut tarpeelliseksi puhua julkisuudessa."

