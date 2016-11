STT:n toimittaja New Yorkista: Trumpin kannattajat juhlivat Fox-uutiskanavan pihassa

Konservatiivisen Fox-uutiskanavan pääkonttorin ulkopuolelle kerääntyy koko ajan suurempi joukko republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin kannattajia. Jopa voiton hetkellä osa heistä on kostonhimoisia.

Kun Fox-uutiskanava julistaa Trumpin voittajaksi, yleisö huutaa ja riemuitsee villisti.

- USA, USA, kansa messuaa.

Sitten kuitenkin yleisön joukosta nousee ilmoille uusi huuto.

- Lukkojen taa, lukkojen taa, osa yleisöstä vaatii Clintonin vangitsemista.

Huuto kuitenkin vaimenee nopeasti ja peittyy yleiseen riemuun.

Historiallinen hetki

26-vuotias Naftali Cohen kertoo katsoneensa vaalilähetystä ensin kotona mutta halunneensa lähteä keskustaan, kun huomasi Trumpin menestyvän.

- Halusin osallistua historialliseen hetkeen.

Cohen kävi ystäviensä kanssa ensin Times Squarella.

- Siellä tuntui olevan enemmän Hillaryn kannattajia.

He katsastivat myös Trumpin juhlapaikan Hilton-hotellin edustan, mutta siellä ei ollut heidän kaipaamaansa tunnelmaa.

- Sitten löysimme tämän paikan.

Cohenilla ja hänen ystävillään on juutalaiset kipa-päähineet. Lähettyvillä on useita muitakin miehiä kipa-päähineissä tai ortodoksijuutalaisissa asuissa.

- Monet juutalaiset kannattavat Trumpia, mutta kyllä Clintonillakin on joukossamme kannattajansa, Cohen sanoo.

Hän kertoo uskovansa Trumpin johtajuuteen, rehellisyyteen ja talousosaamiseen.

Parempaa kuin uutenavuotena

58-vuotias Joseph Silberschlag ei yhdy joukon huutoihin vaan seuraa tilannetta rauhallisena. Sisimmässään hän on silti yhtä iloinen kuin ihmiset hänen ympärillään.

Silberschlag kertoo STT:lle äänestäneensä Trumpia, koska tämä ei ole ammattipoliitikko, ja maan poliittinen järjestelmä kaipaa hänen mielestään muutosta.

- Pidän myös hänen suunnitelmistaan uudistaa armeijaa ja neuvotella hyviä kauppasopimuksia.

Lisäksi konservatiiviselle Silberschlagille on tärkeää, että Trump on luvannut nimittää konservatiivisia tuomareita.

- Haluan, että korkein oikeus suojelee aseenkanto-oikeutta, sikiön oikeutta elämään ja sitä, että miehet käyttävät miestenhuonetta ja naiset naistenhuonetta?

Trumpin vahva johto äänen ääntenlaskennassa oli hänelle yllätys, vaikka hän sitä toivoikin.

- En halunnut olla liian toiveikas ja joutua pettymään.

Arizonalainen Silberschlag ei matkustanut New Yorkiin varta vasten vaali-iltaa varten, vaan päätyi sattumalta lomailemaan siellä juuri vaalien aikaan. Hän oli kuitenkin sattumaan oikein tyytyväinen.

- Tämä on parempaa kuin uusivuosi Manhattanilla, koska tässä on niin paljon enemmän pelissä.

Times Squarella rauhallista

New Yorkin keskustassa Times Squarella tunnelma on rauhallinen. Vaalivalvojaisistaan ja uudenvuodenjuhlistaan tunnetulle aukiolle on kerääntynyt sadoittain ihmisiä seuraamaan ääntenlaskennan etenemistä aukion jättimäisistä näytöistä. Tänä yönä juhlatunnelma on kuitenkin kaukana.

Demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin vaalivalvojaisissa tunnelma oli loppuillasta painostavan masentunut, kun vastaehdokas Trumpin voitto alkoi näyttää koko ajan todennäköisemmältä. Moni lähti juhlista jo kauan ennen lopullisen tuloksen ratkeamista.

Times Squarella vaalivalvojaisväki vaikuttaa ennen kaikkea väsyneeltä. Täälläkin varmasti moni olisi riemuinnut Clintonin voitosta, sillä Trumpilla ei ole Manhattanilla paljon kannattajia.

"Tänään oli viimeinen normaali päivä"

Newyorkilainen Jasmine O. mietti aamulla töihin mennessään, että tiistai saattaisi olla hänen kotimaansa ja elämänsä viimeinen normaali päivä.

- Jos Trump voittaa, Amerikan tulevaisuus on synkkä. Erityisesti minua pelottaa turvallisuus, Jasmine sanoo.

Hän ei halua sukunimeään julki, koska häntä pelottaa arvostella julkisesti mahdollista tulevaa presidenttiä.

- Trumpin retoriikka kuulostaa Hitleriltä. Pelkään, että hän olisi uusi Hitler, Jasmine sanoo.

- Jos hän voittaa ja asiat menevät huonoon suuntaan, olen valmis muuttamaan ulkomaille. Olin ennen englannin opettaja ja asuin ulkomailla. Voisin muuttaa vaikka Eurooppaan.