Kaksipuoluejärjestelmä on kriisissä

- Järkyttävä, kuvaa yhdellä sanalla Yhdysvaltain presidentinvaalikamppailua Pohjois-Amerikkaan keskittyneen John Morton -tutkimuskeskuksen johtaja Benita Heiskanen Turun yliopistosta.

Tutkijalle repivässä vaalikamppailussa on hyvätkin puolensa.

- Kyllä tässä vaalikamppailussa riittää ruodittavaa vuosiksi eteenpäin. Kamppailu jättää lähtemättömät jälkensä Yhdysvaltain politiikkaan.

Vaalikamppailua leimasivat populismin nousu, protestimieliala ja siitä kumpuava poikkeava retoriikka sekä asiakysymysten jääminen sivuseikaksi.

- Sekä republikaanien että demokraattien kentällä nousi vahva protestimieliala heti vaalikamppailun alussa. Se mahdollisti Bernie Sandersin mahdottomalta tuntuvan Hillary Clintonin haastamisen ja Donald Trumpin nousun republikaanien ehdokkaaksi tiputtamalla 16 kilpakumppaniaan. Sanders onnistui mobilisoimaan nuoret ja demokraattien vasemman laidan, Trump taas aktivoimaan äänestäjäkuntaa, joka ei aiemmin ole ollut aktiivinen tai edes halunnut osallistua puoluepolitiikkaan.

Protestimielialan myötä vaalikamppailuun tuli mukaan yhteiskuntaa jakava retoriikka. Kampanjatilaisuuksiin tulivat vihan ilmaisut ja fyysisen väkivallan lietsonta. Asiakysymykset jäivät sivuseikaksi.

- Puolentoista vuoden ajan edettiin kohusta toiseen. Trumpin kampanjan strategiana oli pysyä otsikoissa ja saada huomiota keinolla millä hyvänsä, Heiskanen toteaa.

Yhdysvaltain populistinen ja protestihenkinen vaalikamppailu ei ole irrallinen ilmiö vaan samaa jatkumoa kuin eurooppalainen populismi.

- Kun riisutaan Trumpin kamppailusta retostelu, leuhkiminen ja ökyily, jäljelle jäävät muukalaisvastaisuus, nationalismi ja valkoisuuden ihannointi, Heiskanen sanoo.

Trump toi vaaleihin mukaan julkkis- ja tosi-tv-kulttuurin. Heiskasen mukaan se on Trumpin suosion salaisuus.

- Trump on ollut ihmisten olohuoneissa jo kauan tosi-tv-ohjelmansa kautta. Sen perusteella monet äänestäjät kuvittelivat tietävänsä, millainen johtaja hän on ja miten hän toimii päätöksentekotilanteissa. Monet kokevat henkilökohtaista läheisyyttä Trumpiin.

Trump teki vaalikamppailustakin tosi-tv:tä, eikä valehtelu häirinnyt kannattajia.

- Yhdysvalloissa on vahva faktojen tarkistamisen perinne. Kuitenkin ennen kuin faktat ehdittiin tarkistaa ja oikaista, sosiaalinen media oli jo levittänyt valheellisen sanoman eteenpäin ja se alkoi elää omaa elämäänsä.

Historiallista vaaleissa oli se, että toinen ehdokas oli nainen. Heiskasen mukaan sukupuolella oli vaaleissa merkitystä vanhemman sukupolven naisille, jotka näkivät mahdollisuuden lasikaton murtamiseen. Sen sijaan nuorille naisille ja milleniaaneille lasikaton rikkominen ei riitä. Esivaalissa he kannattivat vanhaa mutta ajatuksiltaan radikaalia miestä, Sandersia.

- Monet asiantuntijat tosin arvioivat, että Clinton joutui kohtuuttoman kritiikin kohteeksi siksi, että on nainen. Toinen merkittävä syy kritiikkiin on se, että hän on Clinton.

69-vuotias Clinton sai kritiikkiä myös iästään, kun hänen terveytensä petti kesken kampanjan. Ikä tuli esille myös ulkonäkökysymyksissä toisin kuin vielä vanhemmalla Trumpilla, 70.

Repivän vaalikamppailun myötä kaksipuoluejärjestelmä on kriisissä, arvioi Heiskanen.

- Kaksipuoluejärjestelmä provosoi vaalikamppailuja, koska poliittisia nyansseja ei pystytä tuomaan esille vaan mutkat vedetään suoriksi. Myös media on hyvin polarisoitunut.

Vaalikamppailun yksi suurimmista seurauksista onkin Heiskasen mukaan se, mitä tapahtuu kaksipuoluejärjestelmälle ja pysyykö se enää pystyssä.