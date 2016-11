Näin Clinton ja Trump jännittävät: Sviitti hotellista, valvojaiset omassa pilvenpiirtäjässä

Hillary Clinton ja Donald Trump jännittävät molemmat presidentinvaalien tulosta New Yorkissa.

Clinton seuraa tilanteen kehittymistä Manhattanilla sijaitsevan Peninsula-hotellin sviitissä. Clintonin seurana ovat muun muassa hänen aviomiehensä Bill Clinton sekä tytär Chelsea perheineen. ABC Newsin mukaan paikalla on lisäksi useita Clintonin avustajia ja lähipiiriin kuuluvia henkilöitä.

Varapresidenttiehdokas Tim Kaine ei ole paikalla Peninsulassa. Hän seuraa ääntenlaskennan kehittymistä Intercontinental-hotellissa New Yorkissa ja tapaa Clintonin myöhemmin vaali-iltana.

Vaalivalvojaisten lomassa Clinton harjoittelee illan puhetta. ABC Newsin mukaan Clintonille on kirjoitettu kaksi puhetta - sekä voiton että tappion varalle.

Myöhemmin Clinton siirtyy muutaman kilometrin päässä sijaitsevaan Jacob K. Javits Convention Centeriin, jossa Clintonin virallisia vaalivalvojaisia vietetään.

ABC Newsin mukaan Jacob K. Javits Convention Centerin lava on asetettu keskuksen lasikaton alle, koska Clintonin tavoitteena on "rikkoa lasikatto". Tilaisuudessa puhuu useita tärkeitä demokraattivaikuttajia. ABC Newsin tietojen mukaan Bill Clinton ei kuitenkaan pidä tilaisuudessa puhessa.

Republikaaniehdokas Donald Trump odottaa vaalitulosta Trump Towerissa New Yorkissa. Trump Tower on Trumpin rakennuttama 58-kerroksinen pilvenpiirtäjä, jonka kattohuoneisto on Trumpin asunto.

Trumpin kanssa jännittävät muun muassa hänen vaimonsa Melania Trump sekä muu perhe. Myös varapresidenttiehdokas Mike Pence seuraa vaaleja Trump Towerissa.

Trumpin vaalivalvojaisiin on varauduttu muun muassa suurella täytekakulla, joka on tehty muistuttamaan Trumpin rintakuvaa.

Trump siirtyy myöhemmin illalla lähellä sijaitsevaan Hilton-hotelliin suureen vaalivalvojaistilaisuuteen.

