Kannattajien ilmeet kertovat odotettavasta vaalituloksesta

Yhdysvaltojen presidentinvaalien kaikki ääniä ei ole vielä laskettu eikä tuloksesta ole varmuutta, mutta erittäin todennäköisesti Donald Trump vie voiton.

Hillary Clintonin ja Donald Trumpin kannattajien ilmeistä voi nähdä, että he uskovat tuloksen olevan jo taputeltu. Esimerkiksi Clintonin vaalivalvojaisissa on kerrottu olevan aivan hiljaista äänten laskemisen aikaan.

The Guardian ja New York Times twiittasivat kuvia kannattajista, eikä ole epäselvää, kenen kannattajia kuvissa on.

Donald Trump supporters at an election night event in New York. pic.twitter.com/Tu1czitYDM — The New York Times (@nytimes) 9. marraskuuta 2016

Hillary Clinton supporters at her election night event in New York. pic.twitter.com/tXlh1FAkRJ — The New York Times (@nytimes) 9. marraskuuta 2016