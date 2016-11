Tällainen mies on Donald Trump: Kiinteistöjä, konkursseja, avioeroja ja valinta presidentiksi

Donald Trump on tullut tunnetuksi miljardöörinä, kiinteistömogulina, tositelevisiotähtenä ja nyt Yhdysvaltojen presidenttinä. Kokosimme yhteen oleellisen tiedon Yhdysvaltain uudesta presidentistä.

Kuka?

Donald John Trump syntyi 14. kesäkuuta 1946 New Yorkissa. Hän on toiseksi nuorin perheen viidestä lapsesta. Trumpin vanhemmat olivat varakkaita, sillä hänen isänsä oli menestynyt kiinteistönvälittäjä.

Nuori Trump opiskeli sotilasakatemian sisäoppilaitoksessa. Taloustieteiden alemman korkeakoulututkinnon hän hankki Pennsylvanian yliopistosta.

Trump peri isänsä kiinteistöbisneksen ja jatkoi tämän jalanjäljissä kiinteistöalalla. Hän on mukana esimerkiksi hotelli- ja kasinobisneksessä.

Trumpista tuli tuttu koko maailmalle viimeistään hänen tuottamansa ja juontamansa Diili-ohjelman ansiosta. Tällä hetkellä hän johtaa Trump Organization -yhtiötä, jonka liiketoiminta keskittyy kiinteistöalalle ja Trump-brändin ylläpitoon.

Trump on naimisissa nyt kolmatta kertaa. Ensimmäinen vaimo oli Ivana Trump. Pariskunta erosi vuonna 1992. Vuotta myöhemmin Trump avioitui Marla Maplesin kanssa. He erosivat vuonna 1999. Trump avioitui slovenialaisen Melania Knaussin (nykyään Trump) kanssa vuonna 2005.

Trumpilla on yhteensä viisi lasta. Kolme vanhinta lasta eli Donald Jr., Ivanka ja Eric Ivana Trumpin kanssa, Tiffany-tytär Marla Maplesin kanssa ja Barron-poika Melania Trumpin kanssa.

Mitä luvannut?

Donald Trumpin vaalikampanja on ollut varsin värikäs, siksi Trumpin linja on monelta osin arvoitus. Trump on lupaillut kaikenlaista, mutta kukaan ei tiedä, kuinka suuren osan suunnitelmistaan Trump aikoo toteuttaa tai edes yrittää toteuttaa.

Kampanjassaan Trump on luvannut "laittaa Amerikan etusijalle". Hän on luvannut ensitöikseen laittaa alulle muurin rakentamisen Yhdysvaltojen ja Meksikon välille. Kaiken lisäksi Trump vaatii, että meksikolaiset maksavat muurin.

Trump haluaa kiristää maahanmuuttolakeja ja karkottaa kaikki, jotka tulevat Amerikkaan laittomasti. "Terroristialueilta" Yhdysvaltoihin ei otettaisi muuttajia. Trump haluaa, että "muut maat ottavat ihmisensä takaisin", jos Amerikka niin vaatii.

Trump haluaa eroon transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP), joka on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus.

Trump lupaa luoda "dynaamisen talouden" ja 25 miljoonaa uutta työpaikkaa seuraavan vuosikymmenen aikana. Myös verotukseen on luvattu merkittäviä uudistuksia.

Suunnitelmissa on vahvistaa Yhdysvaltain armeijaa ja höllätä aselakeja. Rahaa ei olisi luvassa entiseen malliin ilmastonmuutosta ehkäisevään toimintaan, vaan rahat suunnattaisiin Amerikan vesivarojen ja ympäristön suojelemiseen.

Tiesitkö?

Trump on tehnyt uransa aikana yhteensä kuusi konkurssia hotelli- ja kasinotoiminnassa. Tyhjätaskua konkurssit eivät ole Trumpista tehneet, sillä Forbes on arvioinut hänen omaisuutensa arvoksi 3,7 miljardia dollaria.

Trump oli osaomistajana Miss Universum -kauneuskilpailuja pyörittävässä yhtiössä vuoteen 2015 saakka.

Trump on jättänyt jälkensä New Yorkin katukuvaan. Vuonna 1983 Manhattanille valmistui 58-kerroksinen pilvenpiirtäjä, joka nimettiin Trump Toweriksi (eli Trump torniksi).

Trump-brändin alla on julkaistu erilaisia tuotteita. Trumpilla on muun muassa oma hajuvesi, solmioita ja silmälaseja. Trump on myös julkaissut useita kirjoja, jotka käsittelevät häntä itseään.

