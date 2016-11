Nämäkin historialliset tapahtumat osuivat marraskuun 9. päivälle

Republikaanien Donald Trump valittiin Yhdysvaltain presidentiksi 9. marraskuuta. Samalle päivämäärälle on osunut paljon muitakin merkittäviä tapahtumia.

Vuonna 1921 Albert Einstein sai Nobelin fysiikanpalkinnon samana päivänä. Einsteinille myönnettiin Nobel valosähköisen ilmiön selittämisestä.

Vuonna 1938 marraskuun 9:nnen ja 10:nnen päivän välisenä yönä juutalaisiin kohdistui natsi-Saksassa väkivallan aalto, joka sai nimen Kristalliyö. Kristalliyö sai nimensä rikottujen kauppojen näyteikkunoiden sirpaleista.

Marraskuun 9. päivänä vuonna 1989 itäsaksalaiset saivat oikeuden matkustaa länteen lähes 30 vuoden jälkeen, ja Berliinin muuria alettiin murtaa.

Marraskuun 9. päivänä moni julkisuuden henkilö juhlii syntymäpäiväänsä. Suomalaisista tunnetuimpia syntymäpäiväsankareita ovat muusikot Heikki Salo (syntynyt 1957), Lauri Tähkä eli Jarkko Suo (1973) ja Maija Vilkkumaa (1973). Syntymäpäiväänsä juhlivat myös urheilijat Tuuli Petäjä-Sirén (1983) ja Nooralotta Neziri (1992).

9.11. tullaan muistamaan Trumpin päivänä. Samoilla numeroilla on varsinkin amerikkalaisille myös hyvin vahva muu merkitys, sillä 11.9. on New Yorkin terrori-iskujen vuosipäivä.

