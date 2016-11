Tuntemattomien tekijöiden härskistä matkailumainoksesta tuli viraalihitti

Australian Pohjoisterritorion lyhenne on NT, sanoista Northern Territory. Nähtävyyksistään, esimerkiksi Australian alkuperäisasukkaiden pyhänä pitämästä Uluru-kalliosta, tunnettu territorio elää turismista. Siksi turismin edistämiseen on uhrattu myös julkisia varoja.

Pohjoisterritoriota on viime aikoina tehnyt tunnetuksi kuitenkin aivan muu kuin virallinen matkailumainonta. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt jonkin aikaa mainoksia, joiden teksti kuuluu luettuna varsin viattomasti: Nähdään Pohjoisterritoriossa. Teksti on kuitenkin kirjoitettu osin lyhenteillä: CU in the NT, eli see you in the Northern Territory.

Englanninkielisessä maailmassa sanalla cunt on erittäin paha kaiku. Sillä viitataan halventavassa mielessä naisen sukuelimeen ja erityisen epämiellyttäviin ihmisiin. Australiassa termillä on hiukan lievempi sävy kuin muualla englanninkielisessä maailmassa, BBC huomauttaa.

Mainoksia pidettiin aluksi Pohjoisterritorion virallisena mainoskampanjana, mutta alueen matkailuviranomainen kielsi nopeasti yhteytensä siihen. Mainoksissa on käytetty luvatta matkailuviranomaisen brolga- eli australiankurkilogoa, mistä voi seurata syyte, Pohjoisterritorion hallinto huomautti. Närää on herättänyt sekin, että tekstin taustakuvana käytettiin myös Uluru-kallion kuvaa.

Kampanjan takaa löytyy NT Official -nimeä käyttävä ryhmä tai kollektiivi, jonka jäsenten henkilöys on jäänyt hämärän peittoon. Ryhmän mukaan se ei halua "mainoksestaan" rahaa, mutta kerää tuottoja esimerkiksi verkossa myymistään paidoista.

Sosiaalisessa mediassa yksityinen turismikampanja on saanut kaksijakoisen vastaanoton: osa mainoksen nähneistä on tuominnut sen mauttomaksi ja typeräksi, osa on pitänyt sanaleikkiä hauskana.

Evening Standard -lehdelle antamassaan lausunnossa mainoksen takana oleva ryhmä on kuitenkin vakuuttanut tahtoneensa vain hyvää:

- NT ei ole mahtava matkakohde vain luonnonnähtävyyksiensä vuoksi vaan myös lämpimien, ystävällisten ja erinomaisella huumorintajulla varustettujen ihmistensä vuoksi. Me yritämme vangita NT:n todellisen olemuksen ja jakaa muiden kanssa, kuinka (Australian) yläpää on yksi parhaista matkakohteista aidon australialaisen vieraanvaraisuuden ja huumorin kokemiseen.

