"Tämä on tuskallista pitkään" - lue Clintonin puhe sanasta sanaan

Yhdysvaltain presidentinvaalit hävinnyt demokraattien Hillary Clinton tuli vihdoin julkisuuteen keskiviikkoiltana kello 18.40 Suomen aikaa. Hän piti hyvinvoivan oloisena ja hymyilevänä seuraavan puheen New Yorkissa:

"Kiitos niin paljon, että olette täällä. Rakastan teitä. Viime yönä onnittelin Donald Trumpia ja tarjoudun tekemään hänen kanssaan yhteistyötä maamme hyväksi. Toivon, että hänestä tulee menestyksekäs presidentti kaikille amerikkalaisille.

Tulos ei ole sitä, mitä halusimme ja mitä varten teimme kovasti töitä. Olen pahoillani, että emme voittaneet vaaleja arvojemme ja visiomme hyväksi. Olen ylpeä ja kiitollinen tästä hienosta kampanjastamme, jonka rakensimme yhdessä. Tästä valtavan monimuotoisesta, luovasta ja energisestä kampanjastamme. Te edustatte parasta Amerikkaa, ja oleminen teidän ehdokkaananne on ollut yksi suurimmista kunnioistani elämässäni.

Tiedän, miten pettyneitä olette, koska minäkin olen. Ja niin ovat ne kymmenet miljoonat amerikkalaiset, jotka panivat toivonsa ja unelmansa tähän. Tämä on tuskallista ja tulee olemaan sitä pitkään. Haluan teidän muistavan: meidän kampanjassamme ei ollut kyse yhdestä henkilöstä tai edes yhdestä vaalista. Kyse oli maasta, jota rakastamme. Kyse oli toiveikkaan, sallivan ja hyväsydämisen Amerikan rakentamisesta. Kansamme on jakautunut enemmän kuin koskaan. Uskon Amerikkaan edelleen. Jos tekin uskotte, meidän täytyy hyväksyä tulos ja katsoa tulevaisuuteen. Donald Trumpista tulee presidenttimme. Meidän täytyy olla avoimia ja antaa hänelle mahdollisuus johtaa.

Perustuslaillinen demokratiamme edellyttää rauhallista vallansiirtoa. Me emme vain kunnioita sitä vaan me vaalimme sitä. Perustuslaillinen demokratiamme tarkoittaa myös muita asioita: oikeusvaltiota, tasa-arvoisuutta sekä uskonnon ja mielipiteen vapautta. Me kunnioitamme ja vaalimme myös näitä arvoja. Meidän täytyy puolustaa niitä. Ja antakaa kun lisään: Perustuslaillinen demokratiamme edellyttää osallistumistamme ei vain joka neljäs vuosi vaan koko ajan. Tehkäämme kaikkemme edistääksemme meille tärkeitä asioita ja arvoja: sitä, että talous hyödyttää kaikkia, puolustamme maatamme ja planeettaamme ja että raivaamme kaikki esteet, jotka estävät amerikkalaisia saavuttamasta unelmiaan.

Olemme keränneet 1,5 vuotta yhteen miljoonia ihmisiä maamme joka nurkasta sanomaan yhdellä äänellä, että uskomme amerikkalaisen unelman olevan riittävän iso jokaiselle: kaikkien rotujen ja uskontojen edustajille, miehille ja naisille, LGBT-ihmisille, kehitysvammaisille, ihan kaikille. Meidän velvollisuutemme kansalaisina on tehdä osamme paremman, vanhemman ja reilumman Amerikan rakentamiseksi. Tiedän, että te teette sen."

"Olen niin kiitollinen, että seison tässä kanssanne. Haluan kiittää (varapresidenttiehdokas) Tim Kainea ja (vaimoaan) Anne Holtonia siitä, että he ovat olleet mukana matkallamme. On ollut ilo oppia tuntemaan heidät paremmin. Saan suurta toivoa ja turvaa siitä, että Tim pysyy demokratiamme eturivissä edustaen Virginiaa senaatissa.

Barack ja Michelle Obamalle: Maamme on teille valtavassa kiitollisuudenvelassa. Kiitämme teitä hienosta ja päättäväisestä johtamisesta, joka on tarkoittanut niin paljon niin monille amerikkalaisille ja muille ihmisille ymäri maailmaa.

Billille, Chelsealle, Marcille, Charlottelle, Aidanille, veljillemme, koko perheelleni: Rakkauteni teitä kohtaan merkitsee minulle enemmän kuin pystyn ilmaisemaan. Kuljitte maatamme ristiin rastiin takiamme ja nostitte minua, kun tarvitsin sitä eniten. Jopa neljän kuukauden ikäinen Aidan kulki äitinsä mukana.

Olen aina kiitollinen luoville, lahjakkaille ja omistautuneille miehille ja naisille päämajassamme Brooklynissä ja ympäri maatamme. Annoitte kampanjaan sydämenne. Jotkut teistä ovat veteraaneja vaalikampanjoissa, joillekin tämä oli ensimmäinen kerta. Haluan teidän kaikkien tietävän, että olitte parhaita ikinä.

Miljoonille vapaaehtoisille ja aktivisteille, jotka soittivat ovikelloja, puhuivat naapureille ja kirjoittivat Facebookiin, vaikka yksityisestikin: tulkaa esille ja varmistakaa, että teidän äänenne kuuluu.

Kaikille, jotka lahjoittivat rahaa kampanjaamme: kiitos, kiitos meiltä kaikilta.

Erityisesti nuorille, toivottavasti kuulette tämän: Olen taistellut koko elämäni sen puolesta, mihin uskon. Minulla on ollut voittoja ja tappioita, joskus tuskallisiakin. Monet teistä ovat vasta uransa alussa. Tekin kohtaatte voittoja ja tappioita. Tämä tappio sattuu. Mutta älkää koskaan lopettako uskomasta, että kannattaa taistella sen puolesta, mihin uskoo. Se on sen arvoista. Me tarvitsemme teitä taistelemaan jatkossakin.

Kaikille naisille ja etenkin nuorille naisille, jotka uskoivat kampanjaamme ja minuun: Haluan teidän tietävän, että mikään ei ole tehnyt minua ylpeämmäksi kuin se, että olen teidän esitaistelijanne. Emme vielä rikkoneet korkeinta lasikattoa, mutta jonain päivänä joku tekee sen - toivottavasti nopeammin kuin nyt ajattelemme.

Ja kaikille pienille tytöille, jotka katsovat tätä: Te olette arvokkaita ja voimakkaita ja ansaitsette jokaisen mahdollisuuden toteuttaa unelmianne.

Lopuksi: Olen niin kiitollinen maallemme ja sille, mitä se on minulle antanut. Olen joka päivä kiitollinen siitä, että olen amerikkalainen. Uskon edelleen, että jos seisomme ja työskentelemme yhdessä, kunnioitamme erojamme ja rakastamme tätä kansakuntaa, parhaat päivämme ovat edessä. Minä uskon, että olemme vahvoja yhdessä ja menemme eteenpäin yhdessä. Teidän ei pitäisi koskaan katua taistelua sen puolesta. Ystävät, uskokaamme toisiimme.

Olen erittäin kiitollinen, että minulla oli mahdollisuus edustaa teitä näissä vaaleissa. Jumala siunatkoon teitä ja Amerikkaa."