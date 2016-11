Kanadan maahanmuuttosivut kaatuivat Trumpin voiton selvittyä

Kanadan maahanmuuttosivut kaatuivat sen jälkeen, kun republikaanien Donald Trumpin voitto oli ratkennut Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Trumpin voitto alkoi näyttää todennäköiseltä varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

Muun muassa brittilehti The Independent kirjoittaa, että Kanadan maahanmuuttosivut menivät jumiin, ilmeisesti koska jotkut amerikkalaiset ryhtyivät miettimään maastamuuttoa republikaaniehdokkaan voiton takia. Keskiviikkoiltana Suomen aikaa sivuille kyllä pääsi, mutta vasta hetken odottelun jälkeen.

Brittilehti kertoo, että Kanada tuntui viittaavaan naapurimaansa vaaleihin virallisella Twitter-tilillään pian Trumpin valinnan varmistuttua.

- Kanadassa maahanmuuttajia rohkaistaan tuomaan kulttuuriset traditiot mukanansa ja jakamaan ne muiden kansalaisten kanssa, tviitissä lukee.

Trump tuli kampanjansa aikana tunnetuksi muun muassa maahanmuuttovastaisuudestaan.

The Independent kirjoittaa, että Kanada on ottanut vastaan paljon pakolaisia viime kuukausina ja maata on kiitelty sen pakolaismyönteisestä asenteesta.

