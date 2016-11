Teuvo Hakkarainen Trumpin voitosta: "Nyt saivat totuuden lärvipaukun korvilleen"

Valtaosa suomalaisista tuntuu kauhistelevan republikaaniehdokas Donald Trumpin voittoa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Jotkut kulkevat kuitenkin vastavirtaan, kuten muutamat perussuomalaiset poliitikot.

Kansanedustaja Laura Huhtasaari (ps.) Porista toivoi Trumpin voittoa.

- Olen iloinen vaalituloksesta ja itse olisin häntä äänestänyt, jos olisin voinut. En ole suoranainen Trump-fani, mutta kannatan monia asioita, mitä Trump ajaa: hänen maahanmuuttopolitiikkaansa ja ’oma kansa ensin’ -ajattelutapaa, Huhtasaari sanoo Helsingin Sanomille.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho (ps.) Helsingistä toteaa Facebook-sivullaan, että tämä (keskiviikko) on hieno päivä.

- Trumpin voitto on Brexitin tavoin oire historian taitekohdasta. Liberaali, globalistinen unelmahöttö on ajamassa karille. Trump ja Brexit lisäävät uskoa siihen, että demokraattinen muutos on mahdollinen lähestyvissä vaaleissa kautta Euroopan, Halla-aho kirjoittaa. Brexit tarkoittaa sitä, että britit äänestivät kesäkuussa EU:sta eroamisen puolesta.

Halla-aho toteaa kuitenkin, että katsoi muutaman vaaliväittelyn eikä Trump henkilönä tehnyt häneen "erityisen hyvää vaikutusta".

Myös kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) Viitasaarelta iloitsee Trumpin voitosta.

- Tulipa hieno nimipäivälahja! Suomesta 2011 lähtenyt jytky on jo tavoittanut niin britit kuin Yhdysvallatkin. Nyt saivat niin sanotut asiantuntijat, gallupeiden tekijät ja toimittajien torakkalauma totuuden lärvipaukun korvilleen, Hakkarainen kirjoittaa.

Jytky viittaa siihen, että perussuomalaisten hyvää menestystä eduskuntavaaleissa 2011 pidettiin yleisesti yllätyksenä. Puolueen puheenjohtaja Timo Soini kuvasi tulosta sanalla jytky.

Lähde: Helsingin Sanomat

