NBC: Kymmeniä otettu kiinni New Yorkissa Trump-protesteissa

Protesteja USA:n tulevaa presidenttiä Donald Trumpia vastaan on järjestetty muun muassa New Yorkissa. LEHTIKUVA/AFP

Yhdysvalloissa New Yorkissa tulevan presidentin Donald Trumpin vastaisissa protesteissa on otettu kiinni ainakin 30 ihmistä, kertoo NBC New York. Poliisin mukaan suurin osa kiinniotoista tehtiin häiriökäyttäytymisen takia. Poliisi on ottanut protestoijia kiinni Manhattanilla sijaitsevalla Columbus Circlella ja Trump Tower -tornitalon edustalla.