Trumpin vastustajat protestoivat eri puolilla Yhdysvaltoja

Yhdysvaltain tulevan presidentin Donald Trumpin vastustajat ovat osoittaneet mieltään eri puolilla maata.

Washingtonissa protestoijat kokoontuivat Valkoisen talon lähelle syyttämään Trumpia rasismista, seksismistä ja muukalaisvihasta.

- Ihmiset ovat syystä peloissaan, sanoi Ben Wikler, yksi tapahtuman järjestäjistä.

New Yorkissa tuhannet marssivat Trump Tower -pilvenpiirtäjän luokse huutaen iskulausetta "Trump on Hitler", kertoo New York Post -lehti.

- Donald Trump, häivy täältä! Rasisti, seksisti, homovastainen, protestoijat jatkoivat.

New Yorkissa mielenosoituksissa on otettu kiinni ainakin 30 ihmistä, kertoo NBC New York. Poliisin mukaan suurin osa kiinniotoista tehtiin häiriökäyttäytymisen takia. Poliisi on ottanut protestoijia kiinni Columbus Circlella ja Trump Towerin edustalla.

CNN:n mukaan mielenosoituksia järjestettiin myös muun muassa Atlantassa, Austinissa, Bostonissa, Chicagossa, Denverissä, Philadelphiassa, Portlandissa, San Franciscossa ja Seattlessa.

Tähtilippuja sytytettiin tuleen

Seattlen poliisi kertoi Twitterissä, että viittä ihmistä ammuttiin keskiviikkona Westlakessa. Seattlen protestit alkoivat Westlakesta. Myöhemmin poliisi kuitenkin kertoi, ettei epäile ampumisten liittyvän mielenosoituksiin. Tutkinta on vielä kesken. Tiettävästi kaksi ihmistä haavoittui hengenvaarallisesti ampumisessa.

Kaliforniassa opiskelijat ovat järjestäneet mielenilmauksia kampuksilla. Lisäksi Los Angelesissa sadat teini-ikäiset ja nuoret aikuiset osoittivat mieltään kaupungintalolla huutaen iskulausetta "Ei minun presidenttini".

Portlandissa protestoijat tukkivat liikennettä kokoontuessaan mielenosoitukseen ja jotkut sytyttivät Yhdysvaltain lippuja tuleen. Lisäksi esimerkiksi Pennsylvaniassa yliopisto-opiskelijat marssivat Trumpia vastaan.