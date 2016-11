Trump ei ole vielä edes aloittanut - Nyt jo spekuloidaan, kenestä seuraava presidentti

Donald Trump on vasta voittanut Yhdysvaltain presidentinvaalit, eikä hän ole vielä astunut edes virkaansa. Silti Amerikassa on jo ryhdytty spekuloimaan sitä, kenet voitaisiin valita maan presidentiksi vuoden 2020 vaaleissa.

Neljän vuoden päästä valittavasta presidentistä lyödään jo vetojakin. Donald Trumpin jatkokausi on vedonvälittäjien mukaan todennäköisin vaihtoehto, sille annetaan todennäköisyydeksi 40 prosenttia Ladbrokes-vedonvälityspalvelun verkkosivuilla.

Tällä hetkellä Trumpin veikkaamisesta saisi 10 euron panoksella 25 euroa, jos Trump voittaisi neljän vuoden päästä käytävät vaalit.

Mutta muitakin kiinnostavia nimiä kuin Trump on mukana veikkauksissa.

Trumpin jälkeen toiseksi parhaan todennäköisyyden saa Ladbrokesilta Mike Pence, Trumpin varapresidentti. Hänellä on vedonvälityspalvelun mukaan 12,5 prosentin todennäköisyys nousta maan presidentiksi vuonna 2020.

Nykyisen presidentin Barack Obaman puoliso Michelle Obama on nostettu aiemminkin mukaan presidenttikeskusteluun. Varsinkin nyt Trump-yllätyksen jälkimainingeissa on Michelle Obaman nimi otettu jälleen esille.

Ladbrokes-vedonvälityspalvelun mukaan Obama on kolmanneksi todennäköisin vaihtoehto vuoden 2020 presidentinvaalien voittajaksi ja todennäköisin naisvaihtoehto. Hänen voitolleen annetaan 7,69 prosentin todennäköisyys. 10 euron panoksella voittosumma olisi 130 euroa.

Sosiaalisessa mediassa monet ovatkin toivoneet Michelle Obamasta pelastajaansa, vaikka nykyisen presidentin puoliso on useaan otteeseen tyrmännyt ajatuksen.

Viimeksi häneltä on kysytty asiaa tiettävästi maaliskuussa.

- En pyri presidentiksi. Ei, ehei, en aio tehdä sitä, Obama sanoi tuolloin CNN:n mukaan.

Hillary Clinton on yksi mahdollisista ehdokkaista, vaikka onkin pyrkinyt presidentiksi jo kahdesti ja kohdannut kahdesti pettymyksen.

Clintonin voiton todennäköisyys on Ladbrokesin mukaan 4,76 prosenttia. Toinenkin Clinton on vedonvälittäjien listoilla, nimittäin Clintoneiden tytär Chelsea. Hänen voittonsa todennäköisyys on varsin pieni, 0,5 prosenttia.

Presidenttikilpaan on ryhdytty kosiskelemaan myös räppäri Kanye Westiä. West ilmoitti syksyllä 2015 olevansa kiinnostunut maan presidentin tehtävästä.

Ladbrokes-sivuston mukaan Westin vaalivoitto on yhtä todennäköinen (tai epätodennäköinen) kuin Chelsea Clintoninkin eli sille annetaan 0,5 prosentin todennäköisyys.

Vedonvälittäjien listoilta löytyy myös muun muassa Kanye Westin vaimo Kim Kardashian, joka valittaisiin presidentiksi 0,36 prosentin todennäköisyydellä.

Jos Kardashian valittaisiin neljän vuoden päästä Amerikan ensimmäiselle naispresidentiksi, saisi 10 euron panoksella 2760 euroa.

Kolmanneksi todennäköisin presidentti on Tim Kaine, joka oli demokraattien varapresidenttiehdokas.

Vedonlyönnin todennäköisyydet on katsottu torstaina 10. marraskuuta kello 16.00.

