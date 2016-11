Trumpin vastustajat lähtivät kaduille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain presidentinvaalit voittanut Donald Trump syyttää mediaa ympäri maata puhjenneista mielenosoituksista, joissa on protestoitu hänen valintaansa vastaan.

- Olen juuri käynyt hyvin avoimen ja menestyksekkään presidentinvaalikampanjan. Nyt median masinoimat ammattiprotestoijat osoittavat mieltään. Erittäin epäreilua, Trump tviittasi.

Jo aikaisemmin Trumpin kampanjaa johtanut Kellyanne Conway vaati presidentti Barack Obamaa ja demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia puuttumaan asiaan.

Baltimoressa kolmisensataa ihmistä osoitti mieltään vaalitulosta vastaan. Mielenosoittajat kantoivat kylttejä, joissa ilmoitettiin, ettei Trump koskaan tule olemaan heidän presidenttinsä.

- Me vain näytämme, millaiset neljä vuotta on tulossa. Luvassa on neljä vastarinnan vuotta, uhoisi opiskelija Kaila Philo, 21, Baltimore Sun -lehdelle.

Mielenosoittajat lähtivät kaduille muun muassa New Yorkissa, Chicagossa, Denverissä ja Dallasissa.

Protestit ovat sujuneet pääosin rauhallisesti, mutta ainakin Portlandissa protesti meni hulinoinniksi, ja mielenosoittajat rikkoivat kauppojen näyteikkunoita ja tärvelivät omaisuutta.

Lisää marsseja viikonlopuksi

Mielenilmaukset sujuivat Yhdysvalloissa eilen melko rauhallisesti. Poliisi on kuitenkin ottanut joitakin ihmisiä kiinni.

Protestimarsseja on suunnitteilla USA:ssa myös viikonlopuksi.

Länsirannikolla jyrkimmät mielenosoittajat ovat nostaneet esiin ajatuksen Kalifornian itsenäistymisestä. Kaliforniassa Trump hävisi demokraattien ehdokkaalle Hillary Clintonille presidentinvaaleissa noin 2,5 miljoonalla äänellä. Clinton keräsi niin ikään isomman koko maan äänimäärän kuin Trump, mutta osavaltioiden valitsijamiehistä Trump sai selvän enemmistön.