Remontti venähti: Berliinin Pergamon-temppeli siirretään väistötiloihin

Yksi Berliinin suosituimmista nähtävyyksistä, remontissa oleva Pergamon-museo, pysyy aiottua pidempään suljettuna. Museon päänäyttelyesine, antiikin aikainen Pergamon-temppeli tai -alttari, siirretään viivästyksen vuoksi toisiin tiloihin.

Pergamon-museo sijaitsee Berliinin niin kutsutulla Museosaarella. Tiloiltaan pieneksi jäänyttä ja toisessa maailmansodassa vaurioitunutta museorakennusta päätettiin laajentaa peruskorjauksen yhteydessä. Kolme vuotta sitten aloitettujen rakennustöiden oli määrä olla valmiit 2019, mutta nyt valmistuminen on siirtynyt vuoteen 2023. Samalla rakennustöiden budjetti on paisunut alkuperäisestä 261 miljoonasta eurosta 477 euroon.

Kohonneiden kustannusten takana on osin yleinen rakennuskustannusten nousu, osin rakentajien yllätykseksi paikoilleen jätetty 1900-luvun alkupuolen betoninen pumppuasema, jolla on pumpattu pohjavettä pois saarelta. Pumppuaseman paikalle on ollut määrä rakentaa uusi kulkuväylä.

Pergamonin alttari on ollut tähän asti rakennustöiden vuoksi suojattuna, eikä yleisö ole päässyt näkemään sitä. Nyt alttarin siirtokelpoisia osia ja muita näyttelyesineitä, esimerkiksi antiikista peräisin olevia friisejä ja veistoksia, siirretään Museosaaren vieressä sijaitsevaan väliaikaiseen näyttelytilaan. Samaan tilaan asetetaan esille myös 3D-teos Pergamon-alttarista.

Pergamon oli muinainen valtakunta Vähässä-Aasiassa nykyisen Turkin luoteisrannikolla. Kaupunkiin rakennettiin Zeulle ja Athenelle omistettu marmorialttari ennen ajanlaskun alkua. Saksalaiset arkeologit siirsivät alttarin ja muuta pergamonilaista esineistöä Berliiniin 1880-luvulla.

