Turkin presidentti toisti hyväksyvänsä kuolemantuomion palauttamisen

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan toisti lauantaina hyväksyvänsä kuolemantuomion palauttamisen maan lainsäädäntöön.

Kuolemantuomion palauttaminen on maan hallituksen asialistalla. Päätös pitää ensin hyväksyttää parlamentin äänestyksessä.

- Sen jälkeen, kun parlamentti tekee päätöksensä, minä aion sen hyväksyä, Erdogan sanoi televisiokanava CNNTürkin mukaan.

Erdogan ilmoitti myös, ettei häntä kiinnosta se, mitä ulkomailla ollaan mieltä kuolemantuomion palauttamisesta.

- Tämä ei ole päätös, jonka länsi tekee. Tämän päätöksen teemme me. Ei meitä kiinnosta se, mitä George tai Hans on sanonut. Meitä kiinnostaa se, mitä Allah on sanonut.