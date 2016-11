IS: Trump aikoo ottaa presidenttinä palkkaa dollarin vuodessa

Yhdysvaltain presidentiksi viime viikolla valittu Donald Trump ei aio ottaa vastaan presedentin palkkaa, kertoo Ilta-Sanomat.

Trump puhui asiasta ensimmäisen kerran jo viime vuoden syyskuussa, jolloin hän kertoi, että ensimmäisenä hän aikoo presidentiksi valintansa jälkeen kieltäytyä palkasta.

CBS-kanava kysyi nyt Trumpilta asiaa uudelleen.

– Aiotko ottaa vastaan presidentin palkan? toimittaja kysyi Trumpilta.

– No, en ole koskaan kommentoinut tätä, mutta vastaus on ei. Luulen, että lakia noudattaakseni minun on hyväksyttävä yhden dollarin palkka, joten otan vastaan dollarin vuodessa. Mutta se on... en edes tiedä, paljonko se on. Tiedätkö sinä, paljonko presidentin palkka on? Trump kysyi puolestaan.

– Tulet luopumaan 400 000 dollarista, toimittaja vastasi.

– Ei, en tule ottamaan vastaan palkkaa. En ota sitä, Trump vahvisti uudelleen.

Lähde: Ilta-Sanomat