Kuvat: Superkuuta ihastellaan jo maailmalla

Muualla maailmalla superkuu on kuitenkin ehditty jo ikuistaa.

Superkuu-ilmiössä kuu tulee lähelle Maata ja näkyy tänään isoimpana sitten vuoden 1948.

Katso Twitterissä julkaistuja kuvia superkuusta alta.

#Supermoon seen from Denmark last night

(Picture is not mine)



Read more: https://t.co/VDoe2a3zgm pic.twitter.com/BEHy4Mt59N