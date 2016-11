Simpsonit Trump-ennustuksesta: "Oikeassa oleminen on syvältä"

Televisiosarja Simpsoneissa ennustettiin jo 16 vuotta sitten, että Donald Trumpista tulee Yhdysvaltain presidentti.

Vuonna 2000 ensiesityksensä saaneessa Bart to the Future -jaksossa matkustettiin vuoteen 2030. Jaksossa Lisa Simpsonista oli tullut Amerikan presidentti. Hän seurasi tehtävässään talouskurimukseen Amerikan ajanutta Donald Trumpia.

Simpsoneiden oikeaan osunut ennustus huomioitiin laajasti mediassa, kun Trump valittiin Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Piirrossarjan tekijöitä oikeassa oleminen on alkanut harmittaa.

Simpsoneiden tuoreessa jaksossa Bart Simpson kirjoittaa alkuteksteissä liitutaululle "Being right sucks" eli "Oikeassa oleminen on syvältä". Jakso esitettiin Yhdysvalloissa sunnuntaina.

Simpsoneiden tekijät jakoivat videon myös Twitterissä.

Lähteet:

Huffington Post

Twitter

http://www.huffingtonpost.com/entry/the-simpsons-donald-trump-intro_us_5829663ee4b02d21bbc95e9a

https://twitter.com/TheSimpsons?ref_src=twsrc%5Etfw