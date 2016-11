Ku Klux Klan aikoo järjestää voitonmarssin Trumpin kunniaksi

Ku Klux Klan muun muassa kannattaa valkoista ylivaltaa ja vastustaa maahanmuuttoa. Se perustettiin Yhdysvalloissa ensimmäisen kerran vuonna 1865. Ku Klux Klanin mukaan Trumpin voitto tuo valkoisen nationalismin ja oikeistolaisen Alt-Right-liikkeen politiikkaan. Alt-Right-liike näkee itsensä vaihtoehtona valtavirran konservatiiviselle politiikalle.

Loyal White Knight -klaanin sivuilla Trump-sukunimen kirjainten on keksitty tulevan seuraavista sanoista: "Trump’s race united my people" ("Trumpin kisa yhdisti minun kansani"). Independet-lehden mukaan entinen klaanijohtaja David Duke otti kunniaa Trumpin voitosta.

- Älkää erehtykö, meidän väellämme oli valtava rooli Trumpin valinnassa, hän tviittasi lehden mukaan.

Trump korosti kampanjassaan USA:n etuja ja maahanmuuton vastustamista. Hänen voittonsa jakaa amerikkalaisia voimakkaasti.

Expressen listaa esimerkkejä, miten oikeistohenkiset lietsovat nyt vihaa vähemmistöjä kohtaan. Lehden mukaan Southern Poverty Law Center -organisaatiolle on raportoitu yli 200 välikohtauksesta. Esimerkiksi hijabiin eli päähuiviin pukeutuneelle toimittajalle oli ilmoitettu New Yorkin metrossa, että "tyttö, sinun aikasi on ohi" ja minnesotalaisen yläkoulun vessaan oli kirjoitettu "vain valkoisille" ja "valkoinen Amerikka". Southern Poverty Law Center kertoo verkkosivuillaan tehtäväkseen taistella vihaa ja kiihkoilua vastaan ja puolustaa yhteiskunnan heikoimpia.

Tuleva presidentti itse otti kantaa vähemmistöihin kohdistuvaan häirintään ja pelotteluun tv-haastattelussa.

- Olen erittäin surullinen kuultuani asiasta. Jos se auttaa, niin sanon tämän suoraan kameroille: Lopettakaa, Trump sanoi.

Lähteet: Independet, Expressen

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/ku-klux-klan-parade-north-carolina-donald-trump-celebration-president-elect-white-supremacists-alt-a7410671.html

http://www.expressen.se/nyheter/vag-av-hat-over-usa-efter-trumps-seger/