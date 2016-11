Muinaiskaupunki Nimrudin rauniot vaurioituneet pahasti Irakissa

Irakissa äärijärjestö Isisiltä vallatun Nimrudin muinaiskaupungin rauniot ovat vaurioituneet pahasti. Paikalla tiistaina käyneen uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan patsaita on hajotettu, aiemmin rekonstruoitu palatsi on tuhottu ja linnoituksesta on jäljellä vain pieni osa.

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco pitää Nimrudin tuhoamista sotarikoksena. Irakin hallituksen joukot valtasivat Nimrudin alueen takaisin Isisiltä viikonloppuna osana hyökkäystä, jolla liittouma pyrkii valtaamaan Mosulin miljoonakaupungin Isisiltä. Noin 1300 vuotta ennen ajanlaskun alkua perustettu Nimrud oli Assyrian pääkaupunki ja yksi muinaisen Lähi-idän merkittävimmistä keskuksista. Isis tuhosi kaupungin muinaisjäänteitä vallattuaan alueen huhtikuussa.