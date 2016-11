Pariskunta koki harvinaisen ilmiön: nainen tuli raskaaksi, vaikka oli jo raskaana

Australialainen pariskunta Kate ja Peter Hill on saanut kokea onnellisen perhetapahtuman harvinaisella tavalla. Nainen tuli raskaaksi kaksi kertaa kymmenen päivän sisällä ja synnytti eri aikaan hedelmöittyneet kaksostytöt. Asiasta kertoo muun muassa Yahoo 7News -sivusto.

Harvinaista ilmiötä kutsutaan superfetaatioksi: naiselta irtoaa uusi munasolu ja hän tulee raskaaksi, vaikka on jo raskaana. Normaalisti ovulaatiota - munasolun irtoamista munasarjasta - ei tapahdu, jos nainen on tullut raskaaksi. Jos naisen kaksi munasolua on hedelmöittynyt kahden suojaamattoman yhdynnän seurauksena, lopputuloksena syntyvät lapset eivät ole kaksosia. Australialaispariskunnasta kerrotaan, että he olivat olleet yhdynnässä vain kerran. Näin heille syntyi ei-identtiset kaksoset. Identtiset kaksoset syntyvät, kun yksi munasolu hedelmöittyy ja jakaantuu kahdeksi alkioksi.

- Se, mikä tekee tästä vielä harvinaisempaa, on, että olimme yhdynnässä vain kerran - hänen spermansa pysyi elossa kymmenen päivää hedelmöittääkseen jälkimmäisen irronneen munasolun, Kate Hill kertoo Yahoo 7News -sivuston mukaan.

Tarinan ainutlaatuisuutta lisää se, että Kate Hillille oli kerrottu, ettei hän välttämättä voi saada lapsia. Hän kärsi munasarjojen monirakkulaoireyhtymästä, joka vaikeuttaa raskaaksi tulemista, ja sai hormonihoitoa ovuloidakseen.

Pariskunnan kaksostytöt Charlotte ja Olivia syntyivät kymmenen kuukautta sitten eri kokoisina ja painoisina.

- Emme oikeastaan tajunneet, miten erityistä se oli, ennen kuin he syntyivät, Kate Hill sanoo.

Yahoo 7News -sivuston mukaan maailmassa on dokumentoitu vain kymmenen vastaavaa tapausta.

Lähde: Yahoo 7News

https://au.news.yahoo.com/a/33206999/medical-phenomenon-sees-brisbane-woman-falls-pregnant-twice-in-10-days-kate-hill-peter-hill-today-tonight-superfetation-charlotte-olivia/#page1