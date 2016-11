Trump epäilee: Olisin voinut voittaa myös äänimäärän perusteella

- Jos vaalit olisivat perustuneet kokonaisäänimääriin, olisin kampanjoinut New Yorkissa, Floridassa ja Kaliforniassa ja voittanut vielä selvemmin ja helpommin! Trump kirjoittaa sekä Facebook-sivullaan että Twitter-tilillään.

Trump hävisi Clintonille muun muassa juuri New Yorkissa ja Kaliforniassa. Perinteisen vaa’ankieliosavaltion Floridan Trump voitti.

- Valitsijamiesjärjestelmä on oikeastaan nerokas. Se tuo kaikki, myös pienemmät osavaltiot mukaan peliin. Kampanjointi on hyvin erilaista! hän kirjoittaa seuraavassa tviitissään.

Ehdokkaiden viralliset äänimäärät varmistuvat vasta myöhemmin, mutta varmaa on, että Clinton menestyi äänissä paremmin kuin Trump. Äänieroksi on tähän mennessä mainittu jonkin verran vajaa miljoona ääntä.

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on käynyt ennenkin niin, että vähemmän ääniä saanut on tullut valituksi. Ennen tätä kertaa niin kävi viimeksi vuonna 2000, jolloin George W. Bush voitti enemmän ääniä saaneen Al Goren.

Yhdysvaltain vaalit käydään jokaisessa osavaltiossa erikseen. Äänestäjät valitsevat yhteensä 538 valitsijamiestä, jotka valitsevat presidentin. Tullakseen valituksi ehdokas tarvitsee taakseen vähintään 270 valitsijamiestä. Kukin osavaltio saa valitsijamiehiä väkilukunsa mukaisesti, ja pääsääntöisesti eniten ääniä saanut ehdokas saa taakseen kyseisen osavaltion kaikki valitsijamiehet. Tämä mahdollistaa sen, ettei eniten ääniä saanut välttämättä voita.

If the election were based on total popular vote I would have campaigned in N.Y. Florida and California and won even bigger and more easily

The Electoral College is actually genius in that it brings all states, including the smaller ones, into play. Campaigning is much different!