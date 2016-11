Marilyn Monroen omaisuutta huutokaupataan - Kuuluisan mekon hinnan arvellaan nousevan miljooniin

Legendaarisen näyttelijättären Marilyn Monroen eli Norma Bakerin omaisuutta tulee harvinaisen paljon huutokaupattavaksi, kun amerikkalainen Julien's -huutokauppatalo järjestää kolmipäiväisen huutokauppansa.

Marilyn Monroe -huutokauppa alkaa torstaina 17. marraskuuta ja päättyy lauantaina 19. marraskuuta. Huutokauppa järjestetään Los Angelesissa.

Huutokaupassa on myytävänä paljon Marilyn Monroelle kuulunutta henkilökohtaista omaisuutta. Huudettava on esimerkiksi valokuvia Monroen lapsuudesta, astioita tämän kodista, vaatteita sekä erilaisia tähden allekirjoittamia papereita.

Mukana on myös Monroelle kuuluneita kosmetiikkatuotteita. Kasvovoidepurnukan hinnan arvellaan kohoavan 2 000-3 000 dollariin, samaa hintaa ennakoidaan Monroen käyttämälle Elizabeth Arden -merkin huulipunalle. Huutokaupattavana on myös runsaasti Monroen koruja.

Lisäksi huudettavana on useita valkokankaalta tuttuja Marilyn Monroe -asuja.

Huutokaupan suurin vetonaula on Marilyn Monroelle kuulunut iltapuku, jossa hän lauloi Yhdysvaltain presidentille John F. Kennedylle onnittelulaulun tämän syntymäpäivänä. Vaaleaa ihoa myötäilevää iltapukua koristavat käsin ommellut kristallit.

Monroe lauloi mekossa toukokuussa 1962 New Yorkin Madison Square Gardenissa. Puvun on suunnitellut pukusuunnittelija Jean Louis, joka on kertonut myöhemmin puvun olleen niin tyköistuva, että se piti ommella Monroen ylle.

Monroe hurmasi lavalla kaikki syntymäpäivägaalan vieraat. Lavan kirkkaissa valoissa hän näytti kantavan yllään pelkkiä kristalleja.

Toukokuisella syntymäpäiväillalla nähdään suurempikin merkitys Monroen elämässä. Monroen asuvalinta ja siirappinen onnittelulaulu olivat liikaa John F. Kennedylle, minkä vuoksi Monroen ja Kennedyn välit viilenivät esiintymisen jälkeen. Parilla huhuttiin olevan jonkinlainen suhde, mutta viimeistään syntymäpäiväesityksen uskotaan päättäneen sen.

Esiintyminen Madison Square Gardenissa oli Monroen viimeisiä julkisia esiintymisiä. Hän kuoli 5. elokuuta 1962 vain 36-vuotiaana.

Leningin hinnan ennakoidaan nousevan 2-3 miljoonaan dollariin eli noin 1,9-2,8 miljoonaan euroon.

