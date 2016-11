Syyrian Aleppossa tehdyissä ilmaiskuissa on osuttu myös lastensairaalaan, uutisoi BBC. CNN kertoo, että yhteensä ainakin 87 ihmistä on saanut surmansa eilen Syyrian hallituksen hyökkäyksissä Aleppon itäosissa ja maaseudulla kaupungin ympärillä. Surmansa saaneiden joukossa on myös useita lapsia.

Iskut ovat kummankin median mukaan osuneet myös muun muassa veripankkiin. Tiistaina Syyrian hallinto ja sen liittolainen Venäjä jatkoivat hyökkäyksiä Syyrian kapinallisia vastaan Aleppon itäosissa. Kyseessä olivat ensimmäiset mittavat iskut Aleppossa vajaaseen kuukauteen.