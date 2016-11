Kolme astronauttia lähti kohti ISS-avaruusasemaa

Kolme astronauttia lähti perjantaina Kazakstanista kohti kansainvälistä ISS-avaruusasemaa. Ranskalaisen Thomas Pesquetin, venäläisen Oleg Novitskin ja Yhdysvaltain avaruusvirasto Nasan Peggy Whitsonin odotetaan saavuttavan päämääränsä viikonloppuna. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla kuusi kuukautta.

Nasan Whitson on BBC:n mukaan ensimmäinen nainen, joka on johtanut kansainvälistä ISS-avaruusasemaa. Hän on myös eniten päiviä avaruudessa viettänyt nainen. Whitson lähti perjantaina kohti ISS-avaruusasemaa jo kolmannen kerran.

BBC:n mukaan kolmikon pitäisi olla perillä lauantaina.