Trump vakuutti Japanin pääministerin New Yorkissa

Japanin pääministeri Shinzo Abe ilmaisi luottamuksensa Yhdysvaltain tulevaan presidenttiin Donald Trumpiin sen jälkeen, kun miehet olivat tavanneet toisensa New Yorkissa eilen illalla paikallista aikaa. Trumpin ja Aben tapaaminen kesti puolitoista tuntia.

- Tämänpäiväisen keskustelun perusteella olen vakuuttunut siitä, että Trump on johtaja, johon minulla on suuri luottamus, pääministeri sanoi toimittajille.

Abe myös kuvaili, että keskustelut käytiin erittäin lämpimässä hengessä. Hän kuitenkin kieltäytyi kommentoimasta tapaamisen yksityiskohtia.

Japani ja Yhdysvallat ovat läheisiä liittolaisia, mutta Trumpin vaalikampanjan aikaiset kommentit herättivät huolta Japanissa. Trump sanoi kampanjansa aikana, että Japanin ja Etelä-Korean tulisi ottaa lisää vastuuta omasta puolustuksestaan, ja alkaa jopa valmistella omaa ydinasetta.

- Japanin ja Yhdysvaltojen liittolaisuus on Japanin diplomatian ja turvallisuuden kulmakivi. Liittolaisuus kuitenkin toimii vain, jos on luottamusta. Haluan rakentaa luottamusta, jotta voimme työskennellä käsi kädessä maailmanrauhan ja vaurauden hyväksi, Abe sanoi lähtiessään Tokiosta kohti New Yorkia.

Abe oli ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka tapasi Trumpin tämän voitettua Yhdysvaltain presidentinvaalit. Tapaamisen odotettiin antavan osviittaa siitä, millaiseksi Trumpin ulkopoliittinen linja Aasiassa tulee muodostumaan.