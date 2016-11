Kätkytkuolemien mysteeri ratkeamassa: Tutkijat löysivät syyn tapausten taustalta

Australialaistutkijat ovat todennäköisesti löytäneet syyn vauvojen kätkytkuolemiin.

Pienten lasten selittämättömiin kuolemiin ei ole ennen löydetty biologista syytä, siksi tutkijoiden löytöä pidetään merkittävänä. Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa The Sydney Morning Herald ja The Guardian.

Sydneyssa sijaitsevan Royal Alexandra -sairaalan aivotutkijat havaitsivat, että kätkytkuolemien taustalla on oreksiini-nimisen hormonin matala taso. Oreksiini on neuropeptidi, jota hypotalamus tuottaa. Oreksiini auttaa sekä aikuisia että lapsia heräämään, jos hengitys katkeilee kesken unen.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 30 vauvaa, jotka olivat kuolleet selittämättömästi nukkuessaan. Havaittiin, että kätkytkuoleman kokeneiden vauvojen aivoissa oli normaaleihin vauvoihin verrattuna 20 prosenttia vähemmän oreksiinia.

Kaikilla kuolleilla vauvoilla orksiinitasot eivät olleet vähentyneet yhtä paljon, mutta ne olivat kuitenkin vertailuryhmän keskiarvojen alapuolella.

- Tämä näyttää osoittavan, että näiden (kuolleiden) vauvojen aivoissa viesti, joka sanoo, että vauvan pitäisi herätä unestaan, ei ole mennyt läpi, tutkija Rita Machaalani selittää tutkimustulosta The Guardianille.

Löytö on herättänyt toiveet siitä, että tulevaisuudessa riskitapaukset voitaisiin seuloa ja näin vähentää kätkytkuolemia. Tutkijan mukaan seulontaan on kuitenkin vielä matkaa. Hänen mukaan tutkimus on vasta "jäävuoren huippu" ja seulonta voi olla mahdollista vasta 10-15 vuoden päästä.

Kätkytkuolemalla tarkoitetaan alle yksivuotiaan odottamatonta kuolemaa, jolle ei löydetä selitystä. Kätkytkuolemien esiintyvyys on suurin 2-4 kuukauden iässä.

