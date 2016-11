Yliopisto-lehti: Kuinka paljon meitä on vuonna 2100? - Ennusteet heittävät miljardeilla

Maapallolla asuu tällä hetkellä 7 miljardia ihmistä. Kuinka paljon meitä on vuonna 2100, siis 84 vuoden päästä?

Kysymykseen on etsinyt vastausta Helsingin yliopiston Yliopisto-lehti. Sen mukaan skenaarioita on erilaisia. Yhden mukaan väkiluku pysyy nykyisellä tasollaan, toinen ennustaa useiden miljardien kasvua.

YK on ennustanut, että vuonna 2050 maapallolla asuu 9,7 miljardia ihmistä. Vuonna 2100 meitä on ennusteen mukaan jo 11 miljardia. YK:n ennuste perustuu mediaaniarvioon.

IIASA-tutkimuskeskuksen arvion mukaan maapallon väkiluku saavuttaa huippunsa vuoden 2070 kieppeillä, jolloin väkeä olisi arvioiden mukaan 9,4 miljardia. Vuoden 2070 jälkeen väkiluku alkaa itävaltalaisen tutkimuskeskuksen ennusteen mukaan laskea.

- Väestön määrän kehityksen ennustaminen on vaikeaa. Ennusteet ulottuvat niin pitkälle, että kaikenlaista yllättävää voi tapahtua. Todellisuus ulottuu usein skenaarioiden ulkopuolelle, Yliopisto-lehden haastattelema Mikko Myrskylä kertoo.

Myrskylä johtaa Saksassa väestötutkimukseen keskittynyttä Max Planck -instituuttia. Hänen mukaansa elinajanodotteen paranemista on toistuvasti arvioitu alakanttiin. Toisaalta taas syntyvyys on vähentynyt nopeammin kuin on ennustettu.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan maapallo pystyisi ruokkimaan 11 miljardiinkin kasvavan väestön. Vaikka Maa pystyisi ruokkimaan enemmän ihmisiä, miten se selviää saasteista ja kasvihuonekaasuista?

Maantieteilijä ja yliopistonlehtori Paola Minoia muistuttaa, että kantokyvyn kannalta olennaista ei ole väestön määrä vaan kulutuksen määrä. Köyhän väkirikkaan maan ekologinen jalanjälki voi olla paljon pienempi kuin rikkaan vähäväkisen maan.

- Maapallon kantokyvystä huolestuneiden rikkaiden länsimaalaisten pitäisi siis korjata ensisijassa omia kulutustottumuksiaan ja lakata huolehtimasta kehitysmaiden köyhistä, jotka haaveilevat elämästä, joka olisi edes hieman leveämpää kuin heidän nykyinen arkensa, Minoia sanoo.

