Intian junaturman uhrimäärä nousee, vaunuissa yhä ruumiita

Intian eilisen junaturman uhriluku on noussut jo yli 140:een. Raivaustyöt ovat edelleen kesken. Viranomaisten mukaan on todennäköistä, että junasta löytyy lisää ruumiita. Loukkaantuneita on satoja, ja heidän joukossaan on paljon vanhemmistaan eroon joutuneita lapsia.

- Lopullinen uhrimäärä nousee tästä. On vaikea tunnistaa kaikkia, varsinkin niitä, joiden ruumiit ovat pahasti silpoutuneet, kertoivat nimettöminä pysytelleet paikallishallinnon edustajat. Monet matkustajista olivat unessa, kun pikajunan 14 vaunua suistui kiskoilta Uttar Pradeshin osavaltiossa varhain eilen. Turman syy ei vielä ole selvillä. Junassa oli arviolta 2 000 matkustajaa, mutta tarkan määrän selvittäminen on mahdotonta. Monilla ei ollut lainkaan varattua istumapaikkaa, ja junassa oli runsaasti myös liputtomia matkustajia. Intian rataverkko on surkeassa kunnossa, ja rautateillä kuolee vuosittain lähes 15 000 ihmistä. Maailman pisimmän rataverkon uudistamisesta on jo tehty useita sopimuksia yksityisten yhtiöiden kanssa, mutta niiden toteuttaminen on vielä alussa.