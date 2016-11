Tanskan kesyistä linnuistakin on löydetty H5N8-virusta

Tanskasta on löydetty ensi kertaa lintuinfluenssatyyppiä H5N8 kesyistä linnuista, kertoo SVT.

Löytö tehtiin ankkafarmilla Själlannissa. 30 ankkaa sai tartunnan ja niistä kolmasosa kuoli. Virus oli sama kuin virus, jota on ennemmin löydetty Tanskan luonnonvaraisista linnuista. Suomen Elintarvikevirastoa vastaavan Fødevarestyrelsenin Stig Mellergaard arvelee, että viruslöytö saattaa hyvinkin nopeasti haitata tanskalaisen linnunlihan vientiä ulkomaille.

Maailman terveysjärjestö (WHO) tiedotti viime torstaina, että H5N8-viruksen tarttuminen linnuista ihmisiin on periaatteessa mahdollista, mutta toistaiseksi siitä on vain vähän todisteita. Virustyyppi on kiertänyt maapalloa vuodesta 2014, jolloin sitä löydettiin Kiinasta, Saksasta, Italiasta, Japanusta, Alankomaista, Etelä-Koreasta, Venöäjältä ja Isosta-Britanniasta. Virus näyttää liikkuvan maasta toiseen muuttolintujen mukana.

Lähteet: SVT, Cidrap

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/fagelinfluensa-i-danmark

http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/11/who-says-human-h5n8-risk-low-more-h5n6-reported