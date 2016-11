Teini juo kylpyammeellisen limpparia vuodessa - "Britannialla on epidemia käsissään"

Isossa-Britanniassa on sokeriongelma. Maan 11-18-vuotiaat nuoret juovat nimittäin valtavat määrät sokerisia juomia.

The Guardianin mukaan tyypillinen brittiteini kaataa suuhunsa vuosittain 234 tölkillistä virvoitusjuomia, kuten limonadeja. Limpparimäärällä saisi lehden laskelmien mukaan täytettyä kylpyammeen.

Ratkaisuksi sokerin vähentämiseen on ehdotettu sokeriveroa. Ajatuksen nosti esiin viime maaliskuussa maan silloinen pääministeri David Cameron.

Vero suunnitellaan otettavaksi käyttöön kahdessa vuodessa. Nykyinen pääministeri Theresa May esitteli sokeriverosuunnitelmansa elokuussa. Hän toivoo, että verotuksen avulla voidaan ehkäistä muun muassa lasten lihavuutta ja 2-tyypin diabetesta.

Maan terveysjärjestöt kannattavat sokeriveroa, sillä asialle on "kiireellisesti tehtävä jotakin". Esimerkiksi brittiläinen syöpäjärjestö uskoo, että sokeriveron, vaikka pienenkin, vaikutukset olisivat merkittäviä.

- Britannialla on epidemia käsissään ja maan on toimittava nyt, järjestön johtaja Alison Cox sanoo The Guardianin mukaan.

Brittien sokeriannos kasvaa huomattavasti teini-iän lähestyessä. 4-10-vuotiaat britit juovat keskimäärin 110 tölkillistä sokeroituja juomia vuodessa eli yli puolet vähemmän kuin 11-18-vuotiaat.

Ennen luvut olivat vieläkin hurjemmat, sillä tuoreiden tutkimusten mukaan brittilapset ja -nuoret ovat vähentäneet limujen juontia viime vuosina.

Lähde:

The Guardian

https://www.theguardian.com/society/2016/nov/22/bathtub-of-sugary-drinks-a-year-cancer-warning-over-teenage-intake