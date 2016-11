Asiantuntija New York Timesissa: Harvinaiset ja arvokkaat asiat palkitaan - somen käyttäjät eivät ole sitä

Työelämässä on korostettu jo vuosia sosiaalisen median merkitystä oman brändin rakentamisessa. Työpaikan saamisen, työuran rakentamisen ja työssä menestymisen kannalta sosiaalista mediaa verkostoineen on pidetty elintärkeänä.

Amerikkalainen asiantuntija on kuitenkin toista mieltä. Hänen mielestään aikana, jona kaikki ovat sosiaalisessa mediassa, erottuvat edukseen ne harvinaisuudet, jotka eivät sosiaalista mediaa käytä. Tietojenkäsittelytieteen professori Cal Newport kirjoittaa näkemyksistään New York Timesissa.

- Kapitalistisessa taloudessa markkinoilla palkitaan asiat, jotka ovat harvinaisia ja arvokkaita. Sosiaalisen median käyttäminen ei ole harvinaista tai arvokasta, Newport kirjoittaa.

Newport on professorina Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Vaikka Newport on tietojenkäsittelytieteiden ammattilainen, hän kertoo New York Timesissa, ettei hänellä ole koskaan ollut omaa profiilia missään sosiaalisen median palvelussa.

Somettomuus ei ole huonontanut Newportin etenemismahdollisuuksia, eikä hän usko sen olevan kynnyskysymys kenenkään muunkaan urakehityksen kannalta.

- Kuka tahansa 16-vuotias voi älypuhelimellaan keksiä hashtagin (aihetunnisteen) tai välittää verkkojulkaisun, Newport perustelee.

Newportin mukaan somen roolia sosiaalisten verkostojen hankkimisessa on ylikorostettu. Samalla sitä on ryhdytty pitämään "helppona hissinä urahuipulle".

- Ensinnäkin, mielenkiintoiset mahdollisuudet ja hyödylliset suhteet eivät ole niin harvinaisia kuin sosiaalisen median käyttäjät väittävät, Newport kirjoittaa.

- Kun tulet arvokkaaksi markkinoilla, hyvät asiat löytävät sinut. Selvyyden vuoksi: En väitä, että uudet mahdollisuudet ja suhteet eivät olisi tärkeitä. Sen sijaan väitän, että et tarvitse sosiaalista mediaa houkutellaksesi niitä.

Newport uskoo lisäksi, että sosiaalisen median jatkuva tarkkailu heikentää keskittymiskykyä. Sosiaalinen media on suunniteltu koukuttamaan käyttäjänsä. Kun näin tapahtuu, on ihmisen huomio sosiaalisessa mediassa, eikä siellä, missä sen pitäisi ehkä olla.

Tärkeimpänä perustelunaan some-vastaisuudelleen Newport pitää kuitenkin sitä, miten sosiaalinen media muuttaa ajattelutapojamme. Keskitymme vähemmän tuottavaan työhön, mutta keskitymme entistä enemmän siihen, että vakuuttelemme maailmalle olevamme tärkeitä.

- Sosiaalisen median brändin kehittämiselle omistautuminen on pohjimmiltaan passiivinen lähestymistapa urakehitykseen.

Sosiaalisen median verkostot voivat professorin mukaan olla hauskoja ja viihdyttäviä, mutta "petät itseäsi, jos ajattelet, että Twitter-viestit, julkaisut ja tykkäykset ovat tuottavaa ajankäyttöä".

- Jos aiot tosissasi tehdä vaikutuksen, sammuta älypuhelimesi, sulje selaimesi välilehdet, kääri hihasi ja rupea töihin, Newport lataa kirjoituksessaan.

Lähde: New York Times

http://www.nytimes.com/2016/11/20/jobs/quit-social-media-your-career-may-depend-on-it.html?_r=1