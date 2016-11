EU-parlamentti: Jäsenmaat entistä tiiviimpään puolustusyhteistyöhön

EU-maiden on tiivistettävä yhteistyötään terrorismin, hybridi- ja kyberuhkien sekä energiatilanteen epävarmuuden myötä turvallisuuden ja puolustuksen aloilla todetaan päätöslauselmassa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina.

Mepit kehottavat EU-maita käyttämään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustusmenoihin, perustamaan monikansallisia joukkoja ja EU:n operatiivisen päämajan yhteisten operaatioiden suunnittelua ja johtamista varten sekä mahdollistamaan EU:n toimintakyvyn tapauksissa, joissa Nato ei halua toimia.

- Unionillamme ei ole välineitä vastata suuriin turvallisuushaasteisiin. Lähes 30 vuoden ajan suurin osa EU-maista on leikannut puolustusmäärärahojaan. Tämä on johtanut pienempiin puolustusvoimiin. Yhteistyö EU-maiden välillä on satunnaista ja Eurooppa luottaa edelleen voimakkaasti Naton valmiuteen ja Yhdysvaltojen solidaarisuuteen, sanoi mietinnön esittelijä, Viron entinen puolustusministeri Urmas Paet (ALDE) täysistuntokeskustelussa maanantaina.

Paet korosti nyt olevan oikea aika viedä eteenpäin yhteistä puolustuspolitiikkaa. Viime vuosina turvallisuustilanne Euroopassa ja sen ympärillä on heikentynyt huomattavasti esimerkiksi terrorismin, hybridi- ja kyberuhkien ja energiatilanteen epävarmuuden myötä. Tämä on aiheuttanut haasteita, joita yksikään maa ei kykene kohtaamaan yksin, todetaan parlamentin tiistaina hyväksymässä päätöslauselmassa.

- Yhteisvastuu ja häiriönsietokyky edellyttävät, että EU esiintyy ja toimii yhtenä rintamana, päätöslauselmassa todetaan.

Parlamentin jäsenet haluavat EU:n vastaavan nopeammin ja määrätietoisemmin todellisiin uhkiin, mikä edellyttää eurooppalaisilta armeijoilta tiiviimpää yhteistyötä.

Uutta rahaakaan ei tarvittaisi:

- Päällekkäisyydet, ylikapasiteetti ja puolustushankintojen esteet aiheuttavat arviolta 26,4 miljardin euron vuotuiset kustannukset, päätöslauselmassa todetaan.

Lähde: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

