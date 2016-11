Beastie Boysin MCA:n nimikkopuisto töhrittiin hakaristillä New Yorkissa - Bändikaverit järjestivät vihapuheen vastaisen mielenosoituksen

Vuonna 2012 syöpään kuolleen Adam Yauchin eli MCA:n nimikkopuisto töhrittiin perjantaina hakaristeillä ja Go Trump -kirjoituksilla. Puisto sijaitsee New Yorkin Brooklynissä.

Yauch oli jäsen maailmanlaajuista suosiota nauttineessa Beastie Boys -yhtyeessä, joka tuli tunnetuksi rap- ja hc-musiikin esittäjänä. Yhtyeen jäsenet Yauch, Michael Diamond ja Adam Horowitz pitivät aktiivisesti esillä sekä juutalaisuuttaan että brooklyniläisiä juuriaan.

Yauch oli tunnettu väkivallanvastaisesta ja buddhalaisuudesta ammentaneesta maailmankuvastaan.

Töhrimisen jälkeen Beastie Boysin jäljelle jääneet jäsenet järjestivät sunnuntaina puistossa vihapuheen ja viharikosten vastaisen mielenosoituksen.

- Lasten leikkipuiston töhriminen hakaristeillä on sekopäinen juttu. Ja monille meistä sillä on erityinen merkitys, koska tämä puisto on nimetty Adam Yauchin mukaan, joka oli ystäväni ja bändikaverini yli kolmekymmentä vuotta. Mutta hän oli myös joku, joka opetti väkivallattomuutta musiikissaan ja elämässään meille kaikille ja minulle, King Ad-Rock -taiteilijanimeä käyttänyt Adam Horowitz sanoi puistoon kokoontuneille mielenosoittajille.

- Mutta enemmän tässä on kyse siitä, että joku New Yorkissa yhdistää natsi-Saksan Donald Trumpiin hell yeah -tyyliin.

Horowitz nosti esiin monia muita viimeaikaisia rasistisia ja juutalaisvastaisia tapahtumia ja rikoksia ja Trumpin julkisia puheita, joiden hän katsoo ruokkivan vihan ilmapiiriä.

- Tämä on totta ja se tapahtuu nopeasti. Meidän on noustava vihaa vastaan, Horowitz vetosi.

Hän kehotti kuulijoita sekä lahjoittamaan viharikosten vastaisille järjestöille ja tekemään vapaaehtoistyötä vihaa vastaan.

Mielenosoitukseen osallistui joitain satoja ihmisiä. Paikalla oli myös paikallisia poliitikkoja ja virkamiehiä.

Yhdysvalloissa on uutisoitu etniseen alkuperään tai uskontoon perustuvien viharikosten määrän kasvusta Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen. Trendi on kuitenkin ollut nouseva jo vuodesta 2015, liittovaltion poliisin FBI:n tuore data kertoo.

Lähteet:

YouTube

https://www.youtube.com/embed/AKmbgcJp3r4" frameborder="0" allowfullscreen>

USA Today

Pew Research

Noisey

Rolling Stone

http://www.usatoday.com/story/news/2016/11/18/fbi-investigating-post-election-hate-incidents-ag-lynch-says/94073332/

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/21/anti-muslim-assaults-reach-911-era-levels-fbi-data-show/

https://noisey.vice.com/en_uk/article/inside-the-beastie-boys-anti-hate-rally-at-brooklyns-adam-yauch-park

http://www.rollingstone.com/music/news/beastie-boys-set-anti-hate-rally-for-adam-yauch-park-w451529