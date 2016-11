Keski-Amerikkaa lähestyy hurrikaani

Keski-Amerikkaan on saapumassa hurrikaaniksi voimistunut myrsky. Lähestyvä Otto-myrsky on aiheuttanut jo ainakin neljän ihmisen kuoleman Panamassa, kertoo BBC. Uutistoimisto AFP puolestaan kertoo, että surmansa on saanut ainakin kolme ihmistä, kaksi mutavyöryssä ja yksi puun kaaduttua päälle.

CNN:n mukaan myrskyn on ennustettu voimistuvan Karibianmerellä toisen luokan hurrikaaniksi ennen rantautumistaan. Sen odotetaan rantautuvan huomenna Costa Rican ja Nicaraguan rajan tuntumaan, CNN kertoo. Costa Ricassa ja Nicaraguassa on varauduttu hurrikaanin saapumiseen evakuoimalla rannikkoa. Costa Ricassa yli 4 000 ihmistä määrättiin eilen evakkoon. - Emme voi sallia, että ihmiset jäävät riskialueille, maan presidentti Luis Guillermo Solis sanoi lehdistötilaisuudessa. Otto-myrskyn kerrotaan muodostuneen poikkeuksellisen myöhään vuodenaikaan nähden. Se iskee myös poikkeuksellisen etelässä. Costa Ricaan ei ole suoraan iskenyt hurrikaania sinä aikana, kun tietoja lähiseutujen hirmumyrskyistä on kerätty vuodesta 1951 lähtien.