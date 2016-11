Pohjoisnavalla jopa 20 astetta normaalia lämpimämpää

Pohjoisnavan alueella on jopa 20 astetta normaalia lämpimämpää. Asiasta kertoivat muun muassa The Guardian ja Yle.

Tähän aikaan vuodesta Pohjoisnavalla on tavallisesti 25 astetta pakkasta. Viime päivinä lämpötila on kuitenkin ollut vain muutaman asteen pakkasen puolella.

Tilanne huolestuttaa tutkijoita.

- Tämä on ennennäkemätöntä marraskuussa, tutkimusprofessori Jennifer Francis Rutgersin yliopistosta sanoo The Guardianille.

- Nämä lämpötilat ovat kaukana siitä, missä niiden kuuluisi olla tähän aikaan vuodesta. Se on todella järkyttävää. Arktisella alueella on rikottu ennätyksiä koko tämän vuoden. Se on jännittävää, mutta myös pelottavaa.

Myös meriveden lämpötila on keskimääräistä lämpötilaa neljä astetta lämpimämpi.

Vuosittain jäätyvän ja sulavan merijään määrä on laskenut 30 prosenttia viimeisten 25 vuoden aikana. Tällä viikolla jään määrä on ollut alhaisin koskaan tähän aikaan marraskuussa.

Francis on vakuuttunut, että syynä Arktisen alueen ennätykselliseen marraskuuhun on ilmastonmuutos.

- Tämä kaikki on odotettua. Mikään muu ei voi aiheuttaa näitä muutoksia kuin ilmastonmuutos. Kaikki johtaa samaan suuntaa ja vauhti kiihtyy.

Lähteet: The Guardian, Yle

https://www.theguardian.com/environment/2016/nov/22/extraordinarily-hot-arctic-temperatures-alarm-scientists

http://yle.fi/uutiset/3-9310025