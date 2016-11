Keksintö: Näkövammaisten apuvälinettä päivitetään autoista tutulla tekniikalla

Manchesterin yliopistossa on kehitetty prototyyppi älykepistä, joka voisi tulevaisuudessa korvata näkövammaisten käyttämän valkoisen kepin.

Vasileios Tsormpatzoudis on kehittänyt prototyypin älykepistä, jossa hyödynnetään autojen parkkitutkista tuttua tekniikkaa. Tsormpatzoudis on nimennyt keksintönsä My Smart Caneksi ("Minun älykeppini").

Älykeppi mahdollistaa sen, että näkövammainen pystyy havainnoimaan ympäristöään myös keppiä pidemmälle. Tällä hetkellä näkövammainen pystyy aistimaan vain ne esteet, jotka ovat hänen keppinsä ulottuvissa.

Älykeppi varoittaa käyttäjäänsä lähestyvistä esineistä äänimerkillä jo ennen kuin keppi osuu mihinkään. Liikkumisesta tulee nopeampaa ja helpompaa. Älykepin päässä on pallo, joka mittaa etäisyyksiä ultraääntä hyödyntämällä.

- Tärkeimmän inspiraation keksintöön antoi perinnöllisestä silmäsairaudesta kärsivä äitini. Olen nähnyt omakohtaisesti taistelun, jota näkövammaiset joutuvat käymään suunnistaessaan perinteisen valkoisen kepin kanssa.

Vaikka älykepin keksijä pitääkin valkoista keppiä yksinkertaisen nerokkaana keksintönä, on se hänen mielestään vanhanaikainen.

- Tämä projekti oli mahdollisuuteni tuoda perinteinen apuväline 2010-luvulle.

Vasileioksen prototyyppi on vielä kehittelyvaiheessa.

- Haluaisin esimerkiksi lisätä älykeppiin ylimääräisen anturin, joka tunnistaisi yläpuolella olevia esteitä, kuten kylttejä ja oviaukkoja, jotka voisivat aiheuttaa vammoja ja, joita on mahdoton havaita normaalilla kepillä. Toinen innovaatio voisi olla värinän hyödyntäminen äänen sijaan.

Keksinnöstä kertoi Phys.org.

http://phys.org/news/2016-11-prototype-smart-cane-visually-impaired.html